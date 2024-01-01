ぐるなび

ぐるなび

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Гурунави - Информационный сайт для гурманов, бронирование ресторанов/банкетов С помощью сайта бронирования ресторанов [Gurnavi] вы можете зарабатывать баллы Rakuten, совершая онлайн-бронирование! Вы можете быстро найти и забронировать желаемый ресторан на основе таких условий, как район, название станции и бюджет. Он полон отличной информации о купонах и самой последней информации о ресторанах, поэтому его также рекомендуется использовать для поиска ресторанов для проведения приветственных и прощальных вечеринок и банкетов!

Веб-сайт: gnavi.co.jp

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