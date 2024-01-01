Glowing.io

Glowing.io

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Веб-сайт: glowing.io

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Единая корпоративная платформа обмена сообщениями для ведущих брендов мира. Glowing позволяет ведущим мировым брендам и их клиентам обмениваться текстовыми сообщениями через существующие популярные платформы мобильных сообщений. Наше решение позволяет брендам обращаться к миллениалам (и другим цифровым путешественникам), а также к «молчаливым гостям», которые предпочитают обмен сообщениями в качестве основного канала коммуникации.

Веб-сайт: glowing.io

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