Gliglish — это инструмент изучения языка на основе искусственного интеллекта, призванный помочь вам улучшить свои языковые навыки посредством активного разговора и взаимодействия. Он предлагает захватывающий опыт обучения, позволяя вам общаться с учителем искусственного интеллекта и разыгрывать ситуации из реальной жизни. Этот метод направлен на улучшение навыков разговорной речи и аудирования, а также помогает пользователям говорить как носитель языка. Доступ к Gliglish можно получить в любое время и в любом месте, что делает его гибким для последовательной повседневной языковой практики. Инструмент поддерживает несколько языков, что позволяет пользователям изучать различные диалекты со всего мира. Gliglish включает в себя технологию искусственного интеллекта, аналогичную ChatGPT, и предоставляет различные функции, такие как интеллектуальный искусственный интеллект, предлагаемые темы для разговора, регулируемую скорость речи и многоязычное распознавание речи. Он также предоставляет отзывы о вашей грамматике, переводах слов и предложений и анализ вашего произношения. Инструмент предлагает модель на основе подписки, в которой пользователи могут выбирать между ежемесячными и годовыми планами для неограниченного доступа к его функциям и приоритетного доступа в часы пик.

Веб-сайт: gliglish.com

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