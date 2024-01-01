Glider AI

Glider AI

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Веб-сайт: glider.ai

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Glider AI Skill Intelligence Platform, 2021 SIA winner for most innovative HR technology, provides hiring solutions including virtual assessments, coding/video interviews, screen bots, and more to scale hiring quality talent for Enterprises, Staffing Firms, and MSPs. Global brands like Intuit, PwC, Amazon, and Capital One trust Glider to validate candidate quality and fit across any role in any industry. On average, customers see a 3x placement rate, a 50% reduction in time-to-fill, and a 98% improvement in candidate satisfaction. For more information, visit Glider AI.
Категории:
Business
Программное обеспечение для чат-ботов

Веб-сайт: glider.ai

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Альтернативы

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Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

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Podium

podium.com

Verizon

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Tidio

Tidio

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Zoho SalesIQ

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