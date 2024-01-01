GliaStudio

GliaStudio

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Веб-сайт: gliacloud.com

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GliaStudio — это автоматизированная видеоплатформа, которая позволяет командам распространять контент с помощью коротких видеороликов. Он использует технологию искусственного интеллекта для преобразования статей в видео за считанные минуты. Он включает в себя автоматическое суммирование текста для сжатия длинного текста в короткие резюме, многочисленные медиа-ресурсы для визуализации с помощью различных медиа-ресурсов, а также фирменные темы и функции для настройки для согласованного брендинга. GliaStudio также позволяет пользователям освободить 50% времени создателей контента, чтобы они могли заниматься более качественной работой. С помощью GliaStudio команды могут за считанные минуты создавать видеоролики на основе новостного контента, публикаций в социальных сетях, спортивных трансляций и статистических данных, а также увеличивать объем производства видео в 10 раз. GliaStudio доверяют такие влиятельные издатели, как Tiktok, KKBOX, YOUKU, PIXNET, Business NEXT и ZHIBO. Он также предоставляет бесплатный доступ к высококачественным медиа-ресурсам.

Веб-сайт: gliacloud.com

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