Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Сэкономьте 50 % на расходах AWS с помощью Glassity. Мы автоматически оптимизируем затраты на облачные вычисления AWS, не затрагивая какой-либо сервер.

Веб-сайт: glassity.cloud

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Glassity, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.