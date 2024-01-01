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GlassHive

GlassHive

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Веб-сайт: glasshive.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Делаем продажи и маркетинг простыми и увлекательными. GlassHive был разработан с заботой и вниманием команды, которая работала вместе с MSP любого размера, чтобы помочь им реализовать свои мечты о продажах и маркетинге. И по пути мы продолжали видеть одну и ту же борьбу. Видимость, подотчетность, ручное управление данными — независимо от компании, им приходилось прилагать усилия, чтобы устранить одни и те же узкие места.

Категории:

Business
Программное обеспечение для отслеживания электронной почты

Веб-сайт: glasshive.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением GlassHive, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Apollo.io

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Bigin

Bigin

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Keap

Keap

keap.com

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

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icloud.com

Crewhu

Crewhu

crewhu.com

ProBoards

ProBoards

proboards.com

Insale CRM

Insale CRM

insale.io

sales-i

sales-i

sales-i.com

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