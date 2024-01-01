Делаем продажи и маркетинг простыми и увлекательными. GlassHive был разработан с заботой и вниманием команды, которая работала вместе с MSP любого размера, чтобы помочь им реализовать свои мечты о продажах и маркетинге. И по пути мы продолжали видеть одну и ту же борьбу. Видимость, подотчетность, ручное управление данными — независимо от компании, им приходилось прилагать усилия, чтобы устранить одни и те же узкие места.

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