Альтернативы - GlassFrog
Coda
coda.io
Coda — облачный редактор документов, основанный Шиширом Мехротрой и Алексом ДеНей. Офисы расположены в Бельвью, Сан-Франциско и Маунтин-Вью. Первая версия программного обеспечения 1.0 была выпущена в мае 2019 года. Ранее более четырех лет она находилась в закрытой бета-версии. Coda предоставляет фун...
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim — это интеллектуальный помощник по календарю, который гибко блокирует время в вашем календаре для всего, на чем вы хотите сосредоточиться.
Notta
notta.ai
Запишите и превратите свой любимый подкаст, новости и ток-радио, чат Discord, аудио классов Zoom в текст. Вы можете воспроизводить записи и редактировать расшифровки, добавлять заметки, теги, вставлять изображения, чтобы сохранить ценную информацию из каждого разговора.
Focusmate
focusmate.com
Виртуальный коворкинг Focusmate поможет вам добиться цели. Создайте бесплатную учетную запись сегодня.
Sessions.us
sessions.us
Удивите своих участников интерактивными встречами и вебинарами. В Sessions есть все на одной платформе: расписание, стенограммы, комнаты, облачное хранилище и искусственный интеллект.
Rewatch
rewatch.com
Видео, которое расширяет возможности всей вашей команды Rewatch — это рабочее пространство для совместной работы с видео, призванное помочь командам узнать больше и действовать быстрее.
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Ваш бизнес растет, когда растут ваши люди. Мы считаем, что успех вашего бизнеса (и нашего) зависит от людей. Благодаря нашему проверенному набору бизнес-инструментов мы будем направлять вашу команду и бизнес к последовательному росту.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek — это ИИ-помощник по проведению встреч, который автоматически записывает видео, расшифровывает, обобщает и предоставляет ключевые идеи каждой встречи.
Read
read.ai
Делайте встречи более эффективными и действенными с помощью искусственного интеллекта с автоматическим подведением итогов встречи, видеообзорами и рекомендациями.
Leapsome
leapsome.com
Leapsome — это универсальная платформа для управления производительностью. OKR и цели, обзоры эффективности, обратная связь, встречи один на один, опросы вовлеченности. Демо сейчас.
Grain
grain.com
Записывайте, расшифровывайте, клипируйте и делитесь видео с помощью Zoom в режиме реального времени. Незаменимый инструмент для современных команд.
Notiv
notiv.com
Notiv — это программа для заметок на базе искусственного интеллекта, позволяющая записывать, расшифровывать и обобщать ваши встречи для создания повесток дня на всех платформах веб-конференций, таких как Zoom.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — это интеллектуальная платформа для встреч с клиентами, которая помогает вам увеличить скорость продаж и увеличить прибыль. Попробуйте бесплатно и узнайте, почему ведущие компании используют Demodesk, чтобы повысить эффективность всех своих отделов продаж.
Hypercontext
hypercontext.com
Гиперконтекст (ранее Soapbox) помогает менеджерам лучше проводить командные встречи и дискуссии один на один. Создавайте планы, управляйте собраниями, ставьте цели и получайте отзывы — все в одном месте.
Sembly
sembly.ai
Sembly записывает, расшифровывает и генерирует интеллектуальные сводки совещаний с протоколами совещаний. Работает с Zoom, Google Meet и Microsoft Teams. Сембли — самый умный помощник команды искусственного интеллекта!
Range
range.co
Стимулируйте лучшую командную работу. Обеспечьте более сплоченность, сосредоточенность и продуктивность вашей команды, где бы они ни работали.
Vowel
vowel.com
Самый простой способ проводить продуктивные встречи. Видеоконференции, транскрипция встреч в реальном времени, мгновенные записи и совместные программы + заметки — все в одном месте.
Boardable
boardable.com
Меньше стресса — Больше времени для планирования критически важных совещаний — Более качественные данные для повышения вовлеченности совета директоров и рентабельности инвестиций. Одна платформа, множество решений. Высокопроизводительные платы начинаются с Boardable — масштабируйте свою плату и обе...
Clockwise
getclockwise.com
По часовой стрелке оптимизирует календари команд, чтобы уделять больше времени каждому. Это новый способ работы, который дает нам гибкость и сосредоточенность. Начните бесплатно.
Claap
claap.io
МЕНЬШЕ ВСТРЕЧ. БОЛЬШЕ ДЕЛАТЬ. Записывайте быстрые видеоролики с экрана, получайте контекстную обратную связь и принимайте решения. Современный способ объединить гибридные команды.
Navigator
navigator.com
Все для удаленных встреч — все в одном месте: повестки дня, заметки, действия и ссылки на видеоконференции.
Dive
letsdive.io
Ваши встречи на автопилоте с ИИ. Будьте готовы сокрушить совещания с помощью искусственного интеллекта-помощника Dive: автоматические заметки, цельные сводки и действия стали проще.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI — это первый и единственный в мире цифровой помощник, созданный для менеджеров по работе с клиентами. Благодаря интеграции с Zoom мы автоматически делаем заметки, фиксируем и назначаем действия, выявляем риски и собираем отзывы о продукте. Более того, мы поможем вам составить последующие эл...
Parabol
parabol.co
Parabol — это второй пилот Agile-совещаний, который помогает командам объединяться, размышлять и прогрессировать с меньшими затратами на предварительную подготовку к встрече.
Loopin
loopinhq.com
Встретьтесь со своим помощником по продуктивности. Loopin превращает ваш календарь в рабочее пространство для совместной работы. Сделайте ваши встречи полезными, автоматизируйте обновление статуса и планируйте продуктивные рабочие дни.
Diligent Director
diligent.com
Diligent, ведущий SaaS-провайдер управления, управления рисками и соблюдением требований (GRC), ускоряет успех организаций и руководителей.
Hirebook
hirebook.com
Hirebook — это платформа, ориентированная на людей, которая помогает компаниям расширять возможности своих команд с помощью проверок, OKR, KPI и действий, и все это связано с комплексным инструментом для встреч. Он позволяет менеджерам общаться с сотрудниками, предоставляет специальное пространство ...
ContractZen
contractzen.com
ContractZen — это простое в использовании и безопасное программное обеспечение для управления, цена которого подходит для любой организации и включает в себя расширенное управление контрактами, 100% безбумажное управление заседаниями совета директоров, простое управление объектами, легко интегрирова...
Nasdaq Boardvantage
nasdaq.com
Программное обеспечение, расширяющее возможности вашей платы, от имени, которому вы доверяете. Nasdaq Boardvantage помогает директорам, комитетам и руководящим командам лучше подготовиться, вовлечься и скоординироваться в процессах сотрудничества и принятия решений. Кроме того, наш портал советов ди...
Peoplebox
peoplebox.ai
Peoplebox — это программное обеспечение для вовлечения и повышения эффективности, которое позволяет вам повышать вовлеченность и удержание сотрудников, обучая менеджеров с помощью обратной связи и инструментов повышения эффективности.