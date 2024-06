Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Glasses Gone в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Glasses Gone — это инструмент искусственного интеллекта, предназначенный для ретуши портретных фотографий, в котором основное внимание уделяется снятию очков с лица объекта. Используя технологию искусственного интеллекта, инструмент обещает быстрое и эффективное снятие очков всего за несколько минут. Для достижения оптимальных результатов пользователям рекомендуется загружать портретные фотографии, на которых объекты смотрят прямо перед собой, поскольку это повысит точность процесса снятия очков. Для повышения производительности также рекомендуется выбирать фотографии с простыми и четко выраженными цветами рамки. Однако обратите внимание, что прозрачные или узорчатые рамки могут не дать удовлетворительных результатов. Инструмент предоставляет опцию обрезки квадратной формы, что позволяет пользователям настраивать и перемещать рамку обрезки после загрузки изображений, чтобы конечный результат был в квадратном формате. Чтобы снять очки, Glasses Gone утверждает, что предлагает гарантию возврата денег, если пользователи сочтут результат неудовлетворительным. Для дальнейшего улучшения качества отретушированных изображений инструмент предлагает использовать дополнительные бесплатные инструменты, такие как Clipdrop, для очистки любых оставшихся артефактов. Glasses Gone — это услуга, предоставляемая GLASSES.GONE, на которую распространяются Условия обслуживания и Политика конфиденциальности этой компании. .

Веб-сайт: glassesgone.com

