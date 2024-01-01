Альтернативы - Glasp
Trello
trello.com
Trello — это веб-приложение для создания списков в стиле канбан, дочерняя компания Atlassian. Первоначально созданная Fog Creek Software в 2011 году, она была выделена в отдельную компанию в 2014 году, а затем продана Atlassian в январе 2017 года. Компания базируется в Нью-Йорке, США.
Habitica
habitica.com
Habitica — это бесплатное приложение для повышения привычек и повышения продуктивности, которое рассматривает вашу реальную жизнь как игру. Habitica может помочь вам достичь ваших целей и стать здоровыми и счастливыми.
Zapier
zapier.com
Zapier — это глобальная удаленная компания, которая позволяет конечным пользователям интегрировать используемые ими веб-приложения. Хотя Zapier базируется в Саннивейле, штат Калифорния, в компании работает 250 сотрудников, расположенных в США и в 23 других странах.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — это ориентированный на продажи инструмент CRM (управление взаимоотношениями с клиентами), который любят использовать команды любого размера. Имея более 100 000 платежеспособных клиентов в 179 странах, команды продаж привлекают простой, но мощный дизайн нашей CRM, в котором приоритет отда...
Reclaim
reclaim.ai
Приложение для планирования на базе искусственного интеллекта для занятых команд, которое находит лучшее время для ваших задач, привычек, встреч и перерывов. Верните себе до 40 % рабочей недели благодаря адаптивному планированию в режиме реального времени, сохраняя при этом гибкость календаря благод...
Motion
usemotion.com
Motion — это инструмент концентрации и повышения производительности, используемый тысячами высокоэффективных руководителей и специалистов. Он экономит ваше время и внимание, поэтому вы можете потратить его на самое важное.
Any.do
any.do
Присоединяйтесь к миллионам людей, которые ежедневно используют Any.do, чтобы оставаться организованными и успевать больше.
Cloze
cloze.com
Умное мобильное приложение для отслеживания клиентов, потенциальных клиентов и потенциальных клиентов без хлопот CRM. Управление связями, которое автоматически объединяет входящие сообщения, контакты, календарь, телефон, Evernote, электронную почту, адресную книгу, Twitter, Facebook и LinkedIn.
Mem
mem.ai
Mem — приложение для создания заметок, работающее на базе искусственного интеллекта. По своей сути он предназначен для организации работы занятых профессионалов, особенно тех, кто генерирует и управляет большими объемами информации. Mem выходит за рамки простого ведения заметок: он использует искус...
FlowUs
flowus.cn
FlowUs, платформа нового поколения для управления знаниями и совместной работы Используя облачные заметки в качестве носителя в сочетании с онлайн-документами, базами знаний, папками и другими разнообразными функциями, оно предоставляет отдельным лицам и командам универсальный рабочий центр для упр...
Unito
unito.io
Unito обеспечивает синхронизацию вашего стека от приложения к приложению с помощью нового, более простого подхода к интеграции, основанного на двусторонней синхронизации в реальном времени. Любой член вашей команды может за считанные минуты подключиться и синхронизировать данные между приложениями и...
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
BeforeSunset AI — это ежедневный веб-планировщик с искусственным интеллектом, предназначенный для помощи командам и занятым профессионалам в ежедневном планировании и управлении временем. КАК ЭТО РАБОТАЕТ: С помощью AI-планировщика BeforeSunset и программного обеспечения для выполнения вы можете пла...
Zenefits
zenefits.com
Zenefits — это компания, базирующаяся в США, которая предлагает облачное программное обеспечение в качестве услуги компаниям для управления своими человеческими ресурсами, уделяя особое внимание помощи им в страховании здоровья. Zenefits была основана в 2013 году. Ее штаб-квартира находится в Сан-Фр...
Momentum
momentum.io
Автоматизируйте свои продажи с помощью ИИ. Momentum помогает командам улучшить управление конвейерами и повысить показатели закрытия с помощью автоматизированного MEDDIC, уведомлений, сводок вызовов и комнат для сделок, которые соединяют Slack, Salesforce и остальную часть вашего набора доходов.
Integrately
integrately.com
Integrately — это программное обеспечение для автоматизации в один клик, которое позволяет с удивительной легкостью подключать несколько приложений. Используя Integrately, вы можете создавать простые рабочие процессы «один к одному» или сложные рабочие процессы всего за несколько кликов. Вы также мо...
Range
range.co
Range — это место, где удаленные и гибридные команды могут общаться друг с другом, асинхронно или в режиме реального времени. Проводите эффективные проверки и встречи в удобном для вашей команды графике, который позволит вам всем знать: – Знать, кто над чем работает, кому нужна помощь и как они себя...
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI — это платформа продаж и маркетинга на базе искусственного интеллекта, которая помогает предприятиям по всему миру быстрее масштабироваться с помощью решений для маркетинга на основе учетных записей. На единой платформе: идентифицируйте и обнаруживайте свои целевые учетные записи, организ...
CalendarHero
calendarhero.com
Планируйте каждую встречу быстрее. Программное обеспечение для умного планирования для современного бизнеса. Встречи требуют времени, но планирование не должно.
TextExpander
textexpander.com
TextExpander — это инструмент для повышения продуктивности набора текста, который помогает командам управлять повторяющимися письменными задачами, создавать фрагменты, исправлять правописание, обмениваться контентом и многое другое. Обеспечьте эффективное общение всей вашей команды и использование е...
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro поможет вам превратить потенциальных клиентов в клиентов и проводить больше встреч. Освойте работу с электронной почтой с помощью ИИ. Автоматизируйте последовательности, персонализируйте с помощью тегов слияния и повышайте вовлеченность клиентов. Начните выигрывать больше сделок прямо сейч...
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise — это инструмент календаря управления временем на базе искусственного интеллекта, который оптимизирует графики команд, чтобы освободить больше времени в их дне. Он предлагает новый способ работы с гибкостью и целенаправленностью. Clockwise использует искусственный интеллект, в частности G...
Geekbot
geekbot.com
Geekbot принесет вам душевное спокойствие! - Держите свою команду синхронизированной. Найдите гармонию в своем дне, проводя стендапы, схватки, ретроспективы и опросы на автопилоте. - Сделай больше. Наслаждайтесь свободой самоуправляющейся команды, поскольку оптимизированные рабочие процессы высвобо...
Workast
workast.com
Workast — лучшая платформа управления проектами для команд Slack. Workast помогает командам легко управлять проектами, задачами, событиями, клиентами и списками дел. Используйте свою учетную запись Slack, чтобы зарегистрироваться менее чем за минуту и отслеживать работу как в Slack, так и в Workas...
DailyBot
dailybot.com
№1 для асинхронной работы. Проводите асинхронные стендап-встречи, ретроспективы, проверки команд и опросы с удаленными командами. DailyBot также отслеживает мотивацию вашей команды и помогает вам отмечать победы с помощью Kudos. Начните бесплатно.
Magical
getmagical.com
Magical — это приложение для повышения производительности, которое ускоряет выполнение повторяющихся задач во время работы — никаких API или интеграций не требуется. Просто расширение для браузера. Magical автоматизирует рутинные задачи, такие как обмен сообщениями, ввод данных, поиск и поиск инф...
Seismic
seismic.com
Seismic — мировой лидер в области внедрения возможностей, помогающий организациям привлекать клиентов, расширять возможности команд и стимулировать рост доходов. Seismic Enablement Cloud™ — это самая мощная унифицированная платформа поддержки, которая снабжает команды, работающие с клиентами, необхо...
Troops
troops.ai
Troops — это программное обеспечение к вашим услугам, разработанное с учетом потребностей людей. Это платформа для коммуникации доходов, центральная нервная система ваших команд по выходу на рынок, которая доставляет нужную информацию нужным людям в нужное время. Команды никогда не пропускают сигнал...
Freedom
freedom.to
Наша компания представляет собой небольшой бизнес (до 50 сотрудников) со штаб-квартирой в Северной Каролине, а мы — удаленная команда, работающая на трех континентах. Мы создаем лучшее в мире решение для управления отвлекающими факторами на настольных и мобильных устройствах. Freedom блокирует отвле...
APILayer
apilayer.com
APILayer — это торговая площадка API. APILayer — ведущий поставщик готовых облачных API-продуктов, созданных, чтобы помочь разработчикам и предприятиям по всему миру работать быстро и эффективно. Сегодня организации любого размера с трудом справляются со сложными цифровыми преобразованиями и растущи...
Quills AI
quills.ai
Quills.ai — это ваш помощник по работе с данными искусственного интеллекта, позволяющий легко получать доступ, анализировать и визуализировать данные из баз данных, CSV-файлов и Excel, общаясь на английском языке. Экономьте время и повышайте производительность с помощью чата в приложении, Slack, чат...