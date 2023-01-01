Являясь центром анализа информации о клиентах и ​​выполнения личных задач, Glances интегрирует все приложения ваших клиентов и обеспечивает упрощенное представление необходимых им данных в режиме реального времени — без необходимости кодирования. Включает в себя действия по экономии времени, доступные в любое время.

Веб-сайт: glances.com

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