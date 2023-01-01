Альтернативы - Gitea
GitHub
github.com
GitHub, Inc. — американская транснациональная корпорация, предоставляющая хостинг для разработки программного обеспечения и контроля версий с использованием Git. Он предлагает функции распределенного контроля версий и управления исходным кодом (SCM) Git, а также свои собственные функции. Он обеспечи...
GitLab
gitlab.com
GitLab — это веб-инструмент жизненного цикла DevOps, который предоставляет менеджер Git-репозитория, обеспечивающий вики, отслеживание проблем, функции непрерывной интеграции и конвейера развертывания с использованием лицензии с открытым исходным кодом, разработанной GitLab Inc. Программное обеспече...
Bitbucket
bitbucket.org
Bitbucket — это веб-служба хостинга репозитория контроля версий, принадлежащая Atlassian, для исходного кода и проектов разработки, в которых используются системы контроля версий Mercurial (с запуска до 1 июля 2020 года) или Git (с октября 2011 года). Bitbucket предлагает как коммерческие планы, так...
Scalingo
scalingo.com
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