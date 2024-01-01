Gismeteo

Gismeteo

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Веб-сайт: gismeteo.by

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Фактическая погода и подробный прогноз погоды на сегодня, завтра, три дня, выходные, неделю, десять дней, две недели, месяц по всем населенным пунктам Беларуси, а также по всему миру.

Веб-сайт: gismeteo.by

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