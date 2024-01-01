Ghostery Private Search

Частная поисковая система Ghostery — это единственная в своем роде система, которая позволяет осуществлять поиск в Интернете без записи поисковой информации, обеспечивая объективные результаты. Частная поисковая система Ghostery дает вам объективные результаты, обнаруживает трекеры и сообщает о них еще до вашего посещения сайта, а также предоставляет участникам результаты без рекламы.

Веб-сайт: ghostery.com

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