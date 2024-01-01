Getfloorplan

Getfloorplan

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Веб-сайт: getfloorplan.com

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Getfloorplan — это сервис на базе искусственного интеллекта, который позволяет пользователям быстро и легко создавать подробные планы этажей в 2D и 3D, а также виртуальные туры на 360°. Используя Getfloorplan, пользователи могут загрузить план этажа или эскиз всего за одну минуту, а обо всем остальном позаботится ИИ. С Getfloorplan пользователи могут рассчитывать на полный пакет высококачественных материалов всего за полчаса по доступной цене. Сервис прост в использовании, с виджетом, доступным на всех устройствах, и инструментами для вращения, исследования и пошагового выполнения плана. Getfloorplan также предлагает экономичную автоматизацию для поддержания низких цен и быструю обработку до 1000 рендеров в день. Клиенты сообщают об увеличении количества звонков до 30 % при использовании 2D-, 3D-планов этажей и виртуальных туров от Getfloorplan. Отзывы покупателей подтверждают экономию времени и денег, а также высокое качество материалов.

Веб-сайт: getfloorplan.com

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