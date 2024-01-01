Альтернативы - getAbstract
Scribd
scribd.com
Scribd — американская служба подписки на электронные книги и аудиокниги, включающая один миллион наименований. Scribd размещает 60 миллионов документов на своей открытой издательской платформе. Основанная в 2007 году Трипом Адлером, Джаредом Фридманом и Тихоном Бернстамом, со штаб-квартирой в Сан-Фр...
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning, ведущая платформа онлайн-обучения, помогает организациям повысить вовлеченность учащихся и развить навыки, необходимые им сегодня и завтра. Благодаря более чем 16 000 курсов, которые преподают настоящие эксперты с сайта Lynda.com, и более 50 новых курсов, добавляемых каждую неделю...
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business помогает компаниям оставаться конкурентоспособными в сегодняшних быстро меняющихся условиях труда, предлагая свежий обучающий контент по запросу через мощный рынок контента. Наша миссия — помочь сотрудникам делать все, что им предстоит сделать дальше — будь то следующий проект, навык,...
Simplilearn
simplilearn.com
более 2 миллионов учащихся из более чем 150 стран; 1500 живых занятий каждый месяц, 85% учащихся сообщают о карьерных преимуществах. Simplilearn сегодня является онлайн-курсом №1 в мире для обучения цифровым навыкам. От ориентированных на ролевые курсы обучения и программ, партнерских университетов...
Blinkist
blinkist.com
Blinkist дает занятым профессионалам мощные идеи, чтобы они могли расширить свой кругозор, стать более творческими, принимать более правильные решения и, в конечном итоге, расти и процветать во всех сферах жизни. Мы извлекаем ключевые идеи из более чем 5500 научно-популярных книг и подкастов из 27 к...
DataCamp
datacamp.com
Что такое DataCamp для бизнеса? DataCamp — это идеальная платформа для изучения данных и искусственного интеллекта, совместной работы с использованием данных и набора готовых к работе талантов. DataCamp для бизнеса предоставляет всей вашей организации жизненно важные данные и навыки искусственного и...
O'Reilly Learning
oreilly.com
O’Reilly отслеживает и фильтрует тенденции и достижения в области технологий, делясь мнениями экспертов-практиков через учебную платформу O’Reilly. Таким образом, вы получаете ответы, необходимые для решения сложных задач — от строки кода до изучения нового инструмента или технологии.
Perlego
perlego.com
С онлайн-библиотекой академических ресурсов и инструментов Perlego, которой доверяют студенты по всему миру.
Udacity
udacity.com
Udacity, входящая в состав Accenture, является лидером рынка в области трансформации талантов, меняя жизни, бизнес и страны путем создания готовых к работе цифровых талантов. Устраните пробелы в талантах в области цифровых технологий, таких как искусственный интеллект, наука о данных, машинное обуче...
Quizizz
quizizz.com
Используйте приложение Quizizz, чтобы узнавать что угодно и где угодно. Вы можете учиться самостоятельно или участвовать в групповых викторинах, заданиях и презентациях — лично или удаленно. Quizizz ежемесячно используют более 20 миллионов человек в школах, дома и офисы по всему миру.
Genially
genial.ly
Genially — мировой лидер в области интерактивных визуальных коммуникаций. Используйте Genially в качестве универсального онлайн-инструмента для создания потрясающих презентаций, интерактивных изображений, инфографики, досье, викторин, резюме и т. д. и обогащайте их интерактивными и анимационными эфф...
Pluralsight
pluralsight.com
Платформа технических навыков, которая обеспечивает веб-разработку, ИТ-сертификацию и онлайн-обучение, которое поможет вам двигаться вперед с правильными технологиями и нужными навыками. Тысячи готовых курсов по популярным языкам программирования, инструментам разработки и многому другому!
Kahoot! Create
kahoot.com
Создайте свои собственные кахуты и узнайте что-то новое! Кахут! приносит волшебство обучения для студентов, учителей, офисных супергероев, любителей викторин и тех, кто учится на протяжении всей жизни. Кахут! — это игровая обучающая платформа, которая ежегодно привлекает и развлекает более 1 миллиа...
Scaler
scaler.com
Развивайте свои навыки программирования с помощью нашего индивидуального наставничества со стороны экспертов MAANG из Scaler Academy. Мы также предлагаем пробные собеседования и специальные курсы, которые помогут вам взять на себя ответственность за свою карьеру.
WorkJam
workjam.com
WorkJam — ведущая платформа Digital Frontline Workplace. Благодаря управлению задачами, коммуникациям, обучению, самообслуживанию и эксклюзивной технологии рынка открытых смен, предназначенной для работы с вашим текущим решением WFM. WorkJam, которому доверяют такие знаковые бренды, как Shell, Ulta,...
Powtoon
powtoon.com
Powtoon — это ведущая платформа визуальных коммуникаций, которая позволяет каждому за считанные минуты создавать профессионально выглядящие и привлекательные видеоролики и презентации без каких-либо дизайнерских или технических навыков. Более 30 миллионов человек, в том числе 96% компаний из списка ...
edureka
edureka.co
Мы — живая и интерактивная платформа электронного обучения, миссия которой — сделать обучение доступным для всех. Мы предлагаем курсы под руководством инструктора, а также круглосуточную поддержку по требованию для достижения самых высоких показателей завершения курсов в отрасли! Наши реальные проек...
Skillsoft
skillsoft.com
О Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) предоставляет преобразующий опыт обучения, который побуждает организации и людей расти вместе. Компания сотрудничает с корпоративными организациями и обслуживает глобальное сообщество учащихся, готовя сегодняшних сотрудников к экономике завтрашнего дня. Благодаря S...
CBT Nuggets
cbtnuggets.com
Изучение ИТ не обязательно означает скучные лекции, бешеный темп учебных курсов или много времени вдали от работы или семьи. С CBT Nuggets вы можете тренироваться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, где угодно, на различных устройствах, не выходя из офисного кресла или дивана в гостиной. Наша команда ...
Uxcel
uxcel.com
Менеджеры по дизайну слишком разбросаны. От вас ожидают, что вы составите карту навыков своей команды, определите учебные материалы с дюжины платформ, но обнаружите, что вам не хватает понимания того, как обучение влияет на рост личности, команды и бизнеса. Что, если бы у вас был инструмент, содержа...
Docebo
docebo.com
Docebo — это самая мощная в мире платформа обучения, интуитивно понятная для администраторов, интересная для учащихся и преобразующая бизнес. Ключевые отличия включают в себя: - Возможность предоставления гиперперсонализированного опыта обучения различным аудиториям, включая сотрудников, клиентов и ...
Goosechase
goosechase.com
В Goosechase опыт – это все! Goosechase, изначально вдохновленная охотой за мусором, представляет собой платформу интерактивного опыта (IXP), которая позволяет лидерам, организациям и школам вовлекать, активировать и обучать свои сообщества. Созданная онлайн, но играемая в реальном мире, Goosechase ...
ExpandShare
expandshare.com
ExpandShare — это облачная система управления обучением, призванная помочь предприятиям и организациям улучшить весь жизненный цикл трудоустройства, начиная с адаптации и заканчивая постоянным обучением.
BrainStorm
brainstorminc.com
Обеспечьте свою команду единственной платформой обучения, специально созданной для внедрения программного обеспечения. Ускорьте адаптацию, сократите поддержку, углубите взаимодействие и расширьте использование. Независимо от того, являетесь ли вы поставщиком решений, привлекающим новых клиентов, ИТ-...
Gnowbe
gnowbe.com
Создавайте интерактивные групповые процессы микрообучения за считанные минуты! Отмеченный наградами авторский инструмент Gnowbe позволяет создателям разрабатывать, облегчать и анализировать совместный учебный опыт, что идеально подходит для обучения и адаптации. Ключевые функции включают в себя: - М...
Spekit
spekit.com
Spekit — это платформа оперативного обучения, созданная с учетом того, как мы сегодня учимся на работе. Он обеспечивает обучение и рекомендации, когда и где командам необходимо ориентироваться в новых процессах, технологиях и методологиях, не нарушая при этом производительность. Spekit устанавливает...
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs — это платформа обучения и вовлечения сотрудников на базе искусственного интеллекта поколения, которая помогает компаниям адаптироваться, повышать квалификацию и удерживать сотрудников с помощью интерактивных модулей обучения, курсов мягких навыков на основе EQ и опросов вовлеченнос...
BizLibrary
bizlibrary.com
В BizLibrary мы стремимся повысить квалификацию сотрудников, создать лучшие места для работы и внести свой вклад в построение более сострадательного и компетентного будущего. Мы каждый день стремимся к достижению этих целей, поддерживая потребности организаций в обучении и развитии с помощью наших и...
Go1
go1.com
Go1 — глобальный агрегатор контента с самой разнообразной в мире библиотекой курсов развития и тренингов для профессионалов. Благодаря одной подписке руководители L&D могут доставлять нужный контент нужному сотруднику в нужное время с помощью инструментов обнаружения и курирования на базе искусствен...
Ethena
goethena.com
Универсальная платформа обучения Ethena «все в одном» поможет вам проверить все ваши флажки и создать лучшее рабочее место. Наш продукт предоставляет вам каталог курсов, которые действительно понравятся сотрудникам, систему управления обучением, которая автоматизирует их проведение, а также инструме...