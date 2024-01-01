Genuity

Genuity

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Веб-сайт: gogenuity.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Выполняйте ИТ-задачи с помощью ИТ-сети Genuity. Платформа SaaS для управления ИТ и покупки программного обеспечения и услуг по оптовым ценам. И все это менее чем за доллар в день. Genuity — это универсальный сервис, позволяющий компаниям управлять ИТ-инфраструктурой и покупать программное обеспечение для бизнеса. Компании используют Genuity, чтобы отслеживать все ноутбуки компании, управлять запросами сотрудников на поддержку и покупать программное обеспечение по оптовым ценам.

Веб-сайт: gogenuity.com

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