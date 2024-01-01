Genie AI — это помощник юриста на базе искусственного интеллекта, который позволяет пользователям уверенно составлять, обсуждать и проверять деловые юридические документы без необходимости привлечения адвоката. Инструмент основан на GPT-4 и крупнейшей в мире юридической базе данных с открытым исходным кодом. Имея более 4700 бесплатных шаблонов, пользователи могут выбирать из широкого спектра регулярно обновляемых юридических шаблонов, охватывающих различные отрасли, от технологий до производства. AI-помощник Genie AI предоставляет несколько функций, позволяющих улучшить процесс составления юридических документов. Он может выделять риски в контракте, объяснять положения простыми словами, предлагать альтернативные положения, вносить поправки, отслеживая изменения, выделять неиспользуемые определения и обобщать договорные обязательства. Он также предлагает такие функции, как сотрудничество в режиме реального времени с командами и коллегами на единой платформе, доступ к библиотеке контекстных статей и большой юридической библиотеке, которая регулярно обновляется экспертами по правовым вопросам. Этот инструмент получил признание таких известных изданий, как Financial Times. Times, Forbes и TechCrunch. Он также сотрудничает с престижными организациями, такими как Withers LLP, Tech Nation Applied AI, Barclays Eagle Lab, Entrepreneur First и отделом инноваций и предпринимательства Университетского колледжа Лондона. Genie AI обеспечивает конфиденциальность и безопасность данных благодаря сертификации ISO27001, 256-битному шифрованию, контролю доступа. и регулярные внешние аудиты. Инструмент предлагает различные тарифные планы, включая бесплатный вариант, а также варианты создания документов с помощью искусственного интеллекта. В целом, Genie AI — это комплексный юридический помощник с искусственным интеллектом, который позволяет пользователям эффективно и экономично ориентироваться в правовой среде.

Веб-сайт: genieai.co

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