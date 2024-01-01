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Последние новости Кракова и Малопольского воеводства в Gazeta Krakowska. Здесь вы найдете самую интересную информацию из региона, а также новости из мира спорта, бизнеса и многое другое.

Веб-сайт: gazetakrakowska.pl

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