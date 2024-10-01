Альтернативы - Gatheround
Workplace
workplace.com
Рабочее место — это инструмент коммуникации, который объединяет всех сотрудников вашей компании, даже если они работают удаленно. Используйте знакомые функции, такие как группы, чат и прямая видеотрансляция, чтобы люди могли общаться и работать вместе. Workplace — это корпоративная платформа подклю...
Blink
joinblink.com
Blink — это приложение для рядовых и ключевых сотрудников, объединяющее интранет, корпоративную социальную сеть и безопасный мессенджер в одном оптимизированном пакете.
Gather
gather.town
Gather помогает распределенным командам создавать виртуальные рабочие пространства, которые объединяют всех. Независимо от того, участвуете ли вы в собраниях, работаете вместе с коллегами или заходите к чьему-то цифровому столу, общение с вашей командой становится легким и энергичным. Работа с высок...
Goosechase
goosechase.com
В Goosechase опыт – это все! Goosechase, изначально вдохновленная охотой за мусором, представляет собой платформу интерактивного опыта (IXP), которая позволяет лидерам, организациям и школам вовлекать, активировать и обучать свои сообщества. Созданная онлайн, но играемая в реальном мире, Goosechase ...
Pingboard
pingboard.com
Pingboard — это программная платформа по подписке, которая предоставляет решения для связи сотрудников с компаниями, сотрудники которых в основном работают удаленно или распределены по нескольким местам. Функции Pingboard помогают отделам управления персоналом, операциям, внутренним коммуникациям и ...
Polly
polly.ai
Получайте мгновенные отзывы о Slack, MS Teams, Zoom и Google Meet с помощью Polly. Это помогает командам любого размера мгновенно принимать более разумные решения на основе данных! Мы верим в мир, где каждый голос способен изменить работу, и наша цель — сделать так, чтобы его услышали. Более 40% ком...
CoffeePals
coffeepals.com
CoffeePals — это приложение Microsoft Teams, которое объединяет людей для виртуальных встреч за чашкой кофе, чтобы повысить вовлеченность сотрудников, начать новые диалоги и развивать более глубокие связи. Это приложение регулярно объединяет коллег с помощью видеочата и чашки кофе для встречи один н...
SoWork
sowork.com
SoWork — это инструмент виртуального рабочего места, предназначенный для удаленных команд, стремящихся повысить свою эффективность, производительность и сотрудничество. Этот инструмент предлагает среду интеллектуального виртуального офиса, где команды могут подключаться, общаться и участвовать в реж...
HeyTaco
heytaco.chat
HeyTaco создает более динамичное рабочее место, объединяя людей посредством социального признания и вознаграждений. Веселая и уникальная валюта доброты (тако) HeyTaco поможет укрепить связи, поднять моральный дух и повысить общее счастье команды. Основные преимущества: - Способствует позитивному общ...
Crowdpurr
crowdpurr.com
Добавьте веселья в свои мероприятия с помощью викторин, таблиц лидеров и многого другого... бесплатно! Crowdpurr помогает вам создавать увлекательные интерактивные мобильные приложения для живых, виртуальных и гибридных мероприятий.
Slides With Friends
slideswith.com
Соберите свою команду и привлеките любую аудиторию с помощью интерактивного инструмента для презентаций, который им обязательно понравится. Slides With Friends — интерактивный проигрыватель и конструктор слайдов. Используйте наши готовые к игре игровые колоды, чтобы собрать свою команду для ледоколо...
GoProfiles
goprofiles.io
Первая платформа AI People для сотрудников в любой точке мира. Создайте культуру подлинного общения с GoProfiles. Мы объединили лучшее из каталогов сотрудников и признания коллег, чтобы создать совершенно новый тип платформы для людей.
Ploito
ploito.com
Ploito – виртуальный офис для удаленной работы. Приложение для организации удаленной работы с видеорацией, эффектом телеприсутствия, профилактикой выгорания и трекером здоровья сотрудников.