Альтернативы - Gatheround

Workplace

Workplace

workplace.com

Рабочее место — это инструмент коммуникации, который объединяет всех сотрудников вашей компании, даже если они работают удаленно. Используйте знакомые функции, такие как группы, чат и прямая видеотрансляция, чтобы люди могли общаться и работать вместе. Workplace — это корпоративная платформа подклю...

Blink

Blink

joinblink.com

Blink — это приложение для рядовых и ключевых сотрудников, объединяющее интранет, корпоративную социальную сеть и безопасный мессенджер в одном оптимизированном пакете.

Gather

Gather

gather.town

Gather помогает распределенным командам создавать виртуальные рабочие пространства, которые объединяют всех. Независимо от того, участвуете ли вы в собраниях, работаете вместе с коллегами или заходите к чьему-то цифровому столу, общение с вашей командой становится легким и энергичным. Работа с высок...

Goosechase

Goosechase

goosechase.com

В Goosechase опыт – это все! Goosechase, изначально вдохновленная охотой за мусором, представляет собой платформу интерактивного опыта (IXP), которая позволяет лидерам, организациям и школам вовлекать, активировать и обучать свои сообщества. Созданная онлайн, но играемая в реальном мире, Goosechase ...

Pingboard

Pingboard

pingboard.com

Pingboard — это программная платформа по подписке, которая предоставляет решения для связи сотрудников с компаниями, сотрудники которых в основном работают удаленно или распределены по нескольким местам. Функции Pingboard помогают отделам управления персоналом, операциям, внутренним коммуникациям и ...

Polly

Polly

polly.ai

Получайте мгновенные отзывы о Slack, MS Teams, Zoom и Google Meet с помощью Polly. Это помогает командам любого размера мгновенно принимать более разумные решения на основе данных! Мы верим в мир, где каждый голос способен изменить работу, и наша цель — сделать так, чтобы его услышали. Более 40% ком...

CoffeePals

CoffeePals

coffeepals.com

CoffeePals — это приложение Microsoft Teams, которое объединяет людей для виртуальных встреч за чашкой кофе, чтобы повысить вовлеченность сотрудников, начать новые диалоги и развивать более глубокие связи. Это приложение регулярно объединяет коллег с помощью видеочата и чашки кофе для встречи один н...

SoWork

SoWork

sowork.com

SoWork — это инструмент виртуального рабочего места, предназначенный для удаленных команд, стремящихся повысить свою эффективность, производительность и сотрудничество. Этот инструмент предлагает среду интеллектуального виртуального офиса, где команды могут подключаться, общаться и участвовать в реж...

HeyTaco

HeyTaco

heytaco.chat

HeyTaco создает более динамичное рабочее место, объединяя людей посредством социального признания и вознаграждений. Веселая и уникальная валюта доброты (тако) HeyTaco поможет укрепить связи, поднять моральный дух и повысить общее счастье команды. Основные преимущества: - Способствует позитивному общ...

Crowdpurr

Crowdpurr

crowdpurr.com

Добавьте веселья в свои мероприятия с помощью викторин, таблиц лидеров и многого другого... бесплатно! Crowdpurr помогает вам создавать увлекательные интерактивные мобильные приложения для живых, виртуальных и гибридных мероприятий.

Slides With Friends

Slides With Friends

slideswith.com

Соберите свою команду и привлеките любую аудиторию с помощью интерактивного инструмента для презентаций, который им обязательно понравится. Slides With Friends — интерактивный проигрыватель и конструктор слайдов. Используйте наши готовые к игре игровые колоды, чтобы собрать свою команду для ледоколо...

GoProfiles

GoProfiles

goprofiles.io

Первая платформа AI People для сотрудников в любой точке мира. Создайте культуру подлинного общения с GoProfiles. Мы объединили лучшее из каталогов сотрудников и признания коллег, чтобы создать совершенно новый тип платформы для людей.

Ploito

Ploito

ploito.com

Ploito – виртуальный офис для удаленной работы. Приложение для организации удаленной работы с видеорацией, эффектом телеприсутствия, профилактикой выгорания и трекером здоровья сотрудников.

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Singlebox
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog, Inc.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности