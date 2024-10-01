Альтернативы - Gatheround

Polly

polly.ai

Получайте мгновенные отзывы о Slack, MS Teams, Zoom и Google Meet с помощью Polly. Это помогает командам любого размера мгновенно принимать более разумные решения на основе данных! Мы верим в мир, где каждый голос способен изменить работу, и наша цель — сделать так, чтобы его услышали. Более 40% ком...