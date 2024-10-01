Альтернативы - Gallup
Coda
coda.io
Coda — облачный редактор документов, основанный Шиширом Мехротрой и Алексом ДеНей. Офисы расположены в Бельвью, Сан-Франциско и Маунтин-Вью. Первая версия программного обеспечения 1.0 была выпущена в мае 2019 года. Ранее более четырех лет она находилась в закрытой бета-версии. Coda предоставляет фун...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли...
UserTesting
usertesting.com
UserTesting фундаментально меняет способы создания и предоставления цифровых продуктов и опыта, помогая организациям получать ценную информацию от клиентов — от создания до реализации. Созданный на основе первоклассной системы поиска по требованию, клиенты могут получать быструю, высококачественную ...
JotForm
jotform.com
Конструктор форм Jotform, которому доверяют более 20 миллионов пользователей, представляет собой простой способ создавать и публиковать онлайн-формы с любого устройства. Компания предлагает более 10 000 готовых шаблонов форм, более 100 интеграций со сторонними приложениями и расширенные функции диза...
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter — платформа для взаимодействия с аудиторией. Простой в использовании, интерактивный и инновационный; Презентация никогда не была менее напряженной и легкой! Создавайте уникальные и динамичные презентации, которые впечатлят и привлекут вашу аудиторию. С Mentimeter вы сможете лучше общатьс...
Doodle
doodle.com
Мировой лидер в области онлайн-планирования, Doodle — это самый мощный способ планировать встречи с клиентами, коллегами и командами. Найдите лучшее время для личных встреч, командных встреч и многого другого с помощью нашего набора удобных инструментов календаря. Узнайте, почему 30 миллионов пользо...
Typeform
typeform.com
Typeform — это золотой стандарт безкодовых, тщательно продуманных, удобных для людей форм, викторин, опросов и асинхронных видеорешений. Создайте личный опыт для своих клиентов, создайте индивидуальность бренда и лояльность, а также ускорьте свой рост. Благодаря более чем 120 существующим интеграция...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронной почты, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помогают мал...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, ка...
Textline
textline.com
Сделайте бизнес личным с помощью быстрого, дружелюбного и удобного канала деловых SMS для современных групп поддержки и продаж. Создавайте более прочные отношения с клиентами благодаря двусторонней связи на самой безопасной платформе обмена текстовыми сообщениями для бизнеса. Мы даем возможность тыс...
Personio
personio.de
Personio — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое помогает раскрыть потенциал ваших сотрудников, позволяя вам управлять каждым этапом жизненного цикла сотрудника. Наше программное обеспечение упрощает процесс набора, адаптации, управления, развития и оплаты труд...
Visme
visme.co
Visme — это универсальная платформа, позволяющая профессионалам, не связанным с дизайном, из ведущих компаний изменить способы создания, обмена и публикации привлекательных презентаций, документов, визуальных отчетов, визуализации данных и других визуальных форматов за меньшее время. Пользователи из...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM, используемая более чем 13 000 брендов и 75% компаний из списка Fortune 500, является самой надежной, интеллектуальной и масштабируемой универсальной платформой для управления опытом. Qualtrics CoreXM — это основополагающий исследовательский инструмент для создания, запуска и анализ...
Tally
tally.so
Ищете бесплатную альтернативу Typeform? Встречайте Tally, новый тип конструктора форм, который работает как документ и предлагает формы бесплатно и без ограничений. Правильно, никаких ограничений на количество создаваемых вами форм, количество собираемых ответов или количество блоков ввода (типов во...
SurveyMonkey
surveymonkey.com
SurveyMonkey — это ведущее решение для управления опросами и отзывами, позволяющее миллионам пользователей в более чем 300 000 организаций по всему миру собирать отзывы, интерпретировать результаты и выявлять полезные идеи для стимулирования роста и инноваций. Благодаря 20-летнему опыту SurveyMonkey...
Zoho Survey
zoho.com
Легко создавайте онлайн-опросы и анкеты бесплатно. Используйте Zoho Survey для сбора данных об удовлетворенности клиентов, отзывах, бизнесе, исследованиях, HR и многом другом.
forms.app
forms.app
form.app — это онлайн-приложение для создания форм и средство создания опросов, которое позволяет легко создавать онлайн-формы и опросы. Вы можете создавать формы и опросы за несколько минут, делиться ими на разных платформах и мгновенно получать ответы.
TWIPLA
twipla.com
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ВЕБ-САЙТА Получите точную и мгновенную информацию о своем веб-сайте. Статистика веб-сайта, повторы сеансов, тепловые карты, опросы и многое другое. TWIPLA (ранее Visitor Analytics) — это продвинутая, но доступная платформа анализа веб-сайтов, которую установили более 2,5...
AhaSlides
ahaslides.com
Здесь есть все, что вам нужно для привлечения аудитории. И это так просто в использовании. Вовлекайте своих участников с помощью живых опросов. Соберите лучшие вопросы и идеи от вашей аудитории. Развлеките свой класс, устроив викторину. Завоюйте полное внимание аудитории и покажите на сцене выступле...
involve.me
involve.me
Современный инструмент взаимодействия с клиентами, помогающий компаниям создавать персонализированное взаимодействие на каждом этапе пути к клиенту, повышать вовлеченность аудитории и собирать более качественные данные. С помощью Involve.me пользователи могут легко создавать и публиковать умные целе...
Formaloo
formaloo.com
Formaloo — это рабочее пространство, которое вы можете использовать для создания чего угодно: от опросов до веб-приложений и порталов — и все это в одном месте. Formaloo поставляется с набором мощных строительных блоков для сбора, организации и понимания ваших данных. Команды всех размеров использую...
Formstack
formstack.com
Formstack Forms — это облачное решение, которое помогает предприятиям автоматизировать процессы создания цифровых форм и сбора данных для опросов, потенциальных клиентов, регистраций и многого другого. Ключевые функции включают маршрутизацию данных, загрузку файлов, шифрование данных, сбор платежей ...
Spark Chart
sparkchart.com
Мощное программное обеспечение для проведения опросов с круглосуточной экспертной поддержкой, которое помогает бизнес-консультантам и руководителям раскрывать скрытые знания и идеи, принимать решения и стимулировать действия. Создавайте и развертывайте любой тип профессионального опроса. Получите го...
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI — это платформа для управления брендом на базе искусственного интеллекта, с помощью которой маркетологи могут создавать стратегию своего бренда, тестировать творческие ресурсы и отслеживать эффективность бренда — и все это в режиме реального времени. ProQuo ежедневно взаимодействует с потр...
Customerly
customerly.io
Предоставляйте своим клиентам поддержку, которую они заслуживают. Customerly позволяет легко продолжать предлагать вашим клиентам поддержку мирового класса, пока вы растете и масштабируете свой бизнес.
QuestionPro
questionpro.com
Бесплатное программное обеспечение для проведения опросов: программное обеспечение для онлайн-опросов ВопросПро, позволяющее создавать опросы и анкеты за считанные минуты! Используйте нашу бесплатную платформу для опросов с более чем 80 типами вопросов, готовыми шаблонами, множеством опций распростр...
Wufoo
wufoo.com
Wufoo — это веб-приложение, которое помогает любому создавать и настраивать потрясающие онлайн-формы. Вы можете использовать Wufoo для сбора контактной информации, ответов на запросы, приложений, файлов, онлайн-платежей и всего остального. Wufoo интегрируется с сотнями других инструментов, поэтому в...
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer — это ваша универсальная платформа для автоматизации маркетинга! Простой в использовании, но невероятно мощный. На нашей платформе вы найдете инструменты для автоматизации маркетинга. Электронный маркетинг. Управление событиями. Опросы и оценки. Целевые страницы. Мобильные приложения. Моб...
Assembly
joinassembly.com
Ассамблея — это современная платформа взаимодействия на основе искусственного интеллекта, которая оптимизирует признание, вознаграждение, внутреннюю коммуникацию и сотрудничество во всей организации. Этот единый удобный центр предлагает комплексные и универсальные решения для взаимодействия, включая...
User Interviews
userinterviews.com
Интервью с пользователями помогают командам принимать более эффективные бизнес-решения и решения по продуктам, делая исследование пользователей проще, быстрее и приятнее. Исследователи хотят уделять больше времени фактическому исследованию, и мы помогаем им в этом с помощью инструментов набора персо...