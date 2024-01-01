Альтернативы - galleri5
Pictory
pictory.ai
Мощный искусственный интеллект Pictory позволяет создавать и редактировать видео профессионального качества, используя текст, не требуя технических навыков или загрузки программного обеспечения.
vidIQ
vidiq.com
vidIQ помогает вам приобрести инструменты и знания, необходимые для быстрого расширения вашей аудитории на YouTube и за его пределами.
Later
later.com
Ведущая платформа визуального маркетинга, которая позволяет планировать, планировать, публиковать и измерять результаты ваших публикаций в Instagram и социальных сетях.
Minea
app.minea.com
Minea — лучший инструмент для поиска товаров в электронной коммерции. Minea отслеживает всю рекламу во всех сетях. Реклама в Facebook, размещение продуктов влиятельных лиц, Snapspy, все сети отслеживаются. Перестаньте платить рекламному шпиону 149 евро за одну сеть и откройте для себя Minea.
Bio Link
bio.link
Био-ссылка позволяет вам ссылаться на все ваши страницы — веб-сайты, магазины, блоги, публикации в социальных сетях, видео и т. д. — что облегчает вашей аудитории поиск всего вашего контента. Такие платформы, как Instagram, Twitter и TikTok, допускают только одну ссылку в биографии. С Bio Link ...
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ — ведущее в мире решение для автоматизации партнерских отношений, которое обнаруживает, управляет, защищает и оптимизирует все каналы партнерства, обеспечивая настоящий экспоненциальный рост.
Submagic
submagic.co
Улучшите качество своих видео с помощью субтитров на базе искусственного интеллекта 🚀 Легкие подписи с идеальными смайлами и грамотно выделенными ключевыми словами, созданными искусственным интеллектом.
Predis
predis.ai
ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai! Создавайте и делитесь видео, каруселями и публикациями с одним изображением на языке вашего бренда с помощью искусственного интеллекта.
LTK
shopltk.com
Покупайте новинки в сфере моды, дома, красоты и фитнеса от влиятельных лиц LTK, которым вы доверяете. Идеи рабочей одежды, свадебные платья для гостей, образы для путешествий и многое другое.
PartnerStack
partnerstack.com
Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с партнерами для масштабирования любой программы: партнерской, реселлерской, маркетинговой и т. д. Узнайте, почему SaaS-компании растут с помощью PartnerStack PRM.
Smash Balloon
smashballoon.com
Полностью настраиваемые плагины каналов социальных сетей для WordPress. Отображайте свои каналы Facebook, Instagram, Twitter и YouTube. Ему доверяют 1,3 миллиона пользователей.
Social Champ
socialchamp.io
Инструмент управления социальными сетями для управления цифровым пространством. Управляйте несколькими учетными записями в социальных сетях, создавайте публикации с изображениями или видео, систематизируйте входящие сообщения, повышайте рентабельность инвестиций, отслеживайте аналитику, создавайте ...
Keyhole
keyhole.co
Keyhole — это компания, занимающаяся аналитикой хэштегов и социальных сетей, которая предоставляет данные в реальном времени с отслеживанием хэштегов для Twitter, Instagram и Facebook.
Ripl
ripl.com
Ripl позволяет малым предприятиям за считанные минуты создавать профессионально выглядящие анимированные видеоролики, коллажи, слайд-шоу и многослойные статические изображения, а также планировать или мгновенно публиковать их в Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter и YouTube. И все это с помощью пр...
Meltwater
meltwater.com
Узнайте, как Meltwater помогает командам по связям с общественностью и маркетингу отслеживать освещение в СМИ как в новостях, так и в социальных сетях, а также совершенствовать управление брендом.
Affable.ai
affable.ai
Платформа влиятельного маркетинга Affable позволяет глобальным брендам, агентствам и брендам электронной коммерции D2C с легкостью находить влиятельных лиц, управлять кампаниями и измерять рентабельность инвестиций! Проверенные влиятельные лица. 100+ Клиентов.
Inflact
inflact.com
МАРКЕТИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ INSTAGRAM Адаптируйте свой аккаунт Instagram для бизнеса с помощью умных инструментов: создавайте целевую аудиторию, взаимодействуйте с клиентами и планируйте контент. Помогите потенциальным клиентам узнать о ваших продуктах и повысьте лояльность к бренду за 3 шаг...
Skeepers
octoly.com
Ведущая маркетинговая платформа для влиятельных лиц Octoly помогает брендам повысить свою узнаваемость, завоевать доверие и увеличить продажи, объединяя проверенных микровлиятельных лиц и потребителей в большом масштабе. Бренды используют наше курируемое сообщество для создания публикаций в социаль...
HeyLink.me
heylink.me
Бесплатный инструмент для биоссылок, используемый лучшими компаниями и влиятельными лицами. Максимизируйте эффективность каждой цифровой инициативы. Разработан для мобильных устройств. Результаты волшебные.
BrandChamp
brandchamp.io
Процветающие бренды создаются с помощью послов. Универсальное программное обеспечение для управления представителями бренда, которое интегрируется с Shopify, Amazon и WooCommerce.
Blog2Social
blog2social.com
Автоматизация социальных сетей для веб-сайтов и блогов WordPress. Автоматически публикуйте, повторно делитесь, перекрестно публикуйте и автоматически планируйте свой контент на различных социальных платформах, таких как Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest и многих других. Автоматическ...
GRIN
grin.co
GRIN — лучшее программное обеспечение для влиятельного маркетинга для брендов электронной коммерции. Наша платформа на базе искусственного интеллекта включает в себя более 32 миллионов влиятельных лиц, рабочую комнату для проведения кампаний, отчетность и аналитику, платежи и выполнение продуктов, п...
Emplifi
emplifi.io
Оптимизируйте цифровой путь клиента. Единая платформа Emplifi для программного обеспечения для работы с клиентами и программного обеспечения для управления социальными сетями закрывает пробел в клиентском опыте.
Perpetua
perpetua.io
Инфраструктура роста для электронной коммерции. Присоединяйтесь к тысячам компаний, которые используют программное обеспечение Perpetua для реализации и анализа розничной рекламы, чтобы прибыльно масштабировать рост на Amazon, Walmart, Instacart и других торговых площадках.
HypeAuditor
hypeauditor.com
Комплексное решение для расширения возможностей вашего влиятельного маркетинга. Управляйте полным жизненным циклом своих маркетинговых кампаний влияния.
Connectio
useconnectio.com
Автоматизируйте и оптимизируйте свою рекламу в Facebook.
Traackr
traackr.com
Traackr — это система учета для маркетинга влияния на основе данных, которую маркетологи используют для инвестирования в правильные стратегии, оптимизации кампаний и масштабирования программ.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero — это мощное программное обеспечение для партнерского, влиятельного и реферального маркетинга — все в одном. Начиная всего с 49 долларов США, GrowthHero масштабируется вместе с вами! Полностью гибкие инструменты для вашего успеха: - Партнерский портал с белой маркировкой, полная настройка...
Lnk.Bio
lnk.bio
Lnk.Bio — стартап, которым владеет и руководит чернокожая женщина. Это один из трех создателей пространства Link-in-Bio и: * является вторым по величине сервисом ссылок в биографии в мире по количеству создателей/пользователей; * включает домены: Lnk.bio, Lnk.at и Ln.ki. * Lnk.Bio — самый популярны...
Collabstr
collabstr.com
Найдите и наймите влиятельных лиц за считанные секунды. Найдите влиятельных лиц в Instagram, TikTok и YouTube, чтобы создать уникальный контент для своего бренда.