Альтернативы - Fuze
Zoom Web
zoom.us
Zoom — это программа для видеотелефонии, разработанная Zoom Video Communications. Бесплатная версия предоставляет услугу видеочата, которая позволяет одновременно использовать до 100 устройств с ограничением по времени 40 минут для бесплатных учетных записей, в которых встречаются три и более участн...
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams — это платформа для общения и совместной работы, которая сочетает в себе чат на рабочем месте, видеоконференции, хранилище файлов и интеграцию приложений. Служба интегрируется с офисным пакетом повышения производительности по подписке Office 365 и включает расширения, которые можно и...
Google Meet
meet.google.com
Google Meet (ранее известный как Hangouts Meet) — это сервис видеосвязи, разработанный Google. Это одно из двух приложений, которые заменяют Google Hangouts (второе — Google Chat). Google планировал начать прекращение поддержки Google Hangouts в октябре 2019 года.
Skype
skype.com
Skype — это телекоммуникационное приложение, которое специализируется на видеочате и голосовых вызовах между компьютерами, планшетами, мобильными устройствами, консолью Xbox One и умными часами через Интернет. Skype также предоставляет услуги обмена мгновенными сообщениями. Пользователи могут переда...
Slack
slack.com
Slack — это собственная платформа делового общения, разработанная американской компанией-разработчиком программного обеспечения Slack Technologies. Slack предлагает множество функций в стиле IRC, включая постоянные чаты (каналы), организованные по темам, частные группы и прямой обмен сообщениями.
Zoho Cliq
zoho.com
Оптимизируйте общение в команде, чтобы продвинуть работу вперед. Zoho Cliq упрощает общение в вашей команде благодаря организованным беседам, легкодоступной информации и подключению к любимым инструментам.
TeamViewer Web
teamviewer.com
Удаленная поддержка, как никогда раньше. Все, что вам нужно, на одной платформе. Откройте для себя удобство и безопасность работы с совершенно новым TeamViewer.
Whereby
whereby.com
Простые видеоконференции без входа в систему и загрузки. Видеоконференции с демонстрацией экрана, записью и многим другим.
Podium
podium.com
Дайте своему бизнесу несправедливое преимущество с помощью обзоров, сообщений, платежей, веб-чата и многого другого.
Element
element.io
Element — это безопасное приложение для групповых видеомессенджеров с расширенными настройками конфиденциальности группового чата, функциями командного общения и повышения производительности при работе из дома с использованием открытой сети Matrix. Совместная работа с надежным сквозным шифрованием. ...
Spike
spikenow.com
Мощная папка «Входящие» Spike включает в себя диалоговую электронную почту, задачи, заметки, документы для совместной работы, хранилище файлов и календарь — все в одном канале.
Rocket.Chat
rocket.chat
Используйте коммуникационный центр, который позволяет полностью контролировать ваши данные. Все в одной платформе: командная работа, многоканальное взаимодействие, DevOps и ChatOps.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. — американский публичный поставщик облачных решений для связи и совместной работы для бизнеса. Генеральный директор RingCentral Влад Шмунис и технический директор Влад Вендроу основали компанию в 1999 году. В число инвесторов RingCentral входили Дуг Леоне, Sequoia Capital, Дэвид Ве...
OpenPhone
openphone.co
Телефон для стартапов и малого бизнеса
Bitrix24
bitrix24.com
Битрикс24 — бесплатная (для малого бизнеса) платформа социального предпринимательства. Это единое рабочее пространство, которое обрабатывает множество аспектов повседневных операций и задач. Создайте свою собственную социальную сеть за считанные минуты!
Zoho Meeting
zoho.com
Программное обеспечение для веб-конференций для ваших онлайн-встреч и вебинаров. Zoho Meeting — это безопасная онлайн-платформа для встреч и решение для вебинаров. Поскольку мир переходит на удаленную работу, безопасность и конфиденциальность онлайн-приложений, особенно программного обеспечения для...
JustCall
justcall.io
JustCall — это облачная телефонная система для удаленных групп продаж и поддержки. Интегрируется с HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce и другими инструментами CRM/Helpdesk.
Twilio
twilio.com
Twilio — американская компания, занимающаяся платформой облачных коммуникаций как услуги (CPaaS), базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Twilio позволяет разработчикам программного обеспечения программно совершать и принимать телефонные звонки, отправлять и получать текстовые сообщения, а также в...
MightyCall
mightycall.com
Голос малого бизнеса. Быстро, легко и безопасно. Виртуальная телефонная система, предназначенная для малого бизнеса.
Brevo
brevo.com
Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.
Lark
larksuite.com
Lark — это рабочее пространство нового поколения для команд. Будущее работы здесь, и оно бесплатное.
Gather
gather.town
Gather — это пространство для видеозвонков, которое позволяет нескольким людям параллельно вести отдельные разговоры, входя и выходя из этих разговоров так же легко, как и в реальной жизни.
CallRail
callrail.com
Отслеживание и аналитика телефонных звонков и веб-форм. Оптимизируйте свой маркетинг и увеличьте рентабельность инвестиций в PPC-, SEO- и офлайн-рекламные кампании.
Free Conference Call
freeconferencecall.com
FreeConferenceCall.com обеспечивает аудиоконференции HD, совместное использование экрана и видеоконференции с участием до 1000 участников. Создать бесплатный аккаунт.
Amazon Chime
chime.aws
Amazon Chime позволяет пользователям встречаться и общаться в Интернете, а Amazon Chime SDK позволяет разработчикам добавлять в свои приложения возможности совместной работы с аудио и видео.
Nextiva
nextiva.com
Nextiva — компания, занимающаяся передачей голоса через Интернет (VoIP), базирующаяся в Скоттсдейле, штат Аризона. Nextiva специализируется на облачных коммуникациях. Nextiva сообщает, что ее телефонные и другие технологические услуги в настоящее время используются 150 000 предприятий.
GoTo
goto.com
GoTo — это унифицированная коммуникационная платформа, которая включает в себя решения для видеоконференций, вебинаров и телефонных систем по одной низкой цене. Узнайте больше сегодня.
crowdcast
crowdcast.io
Там, где собирается мир. Охватывайте, вовлекайте и развивайте свое сообщество с помощью онлайн-мероприятий.
Zimbra
zimbra.com
Zimbra предоставляет серверное и клиентское программное обеспечение с открытым исходным кодом для обмена сообщениями и совместной работы. Чтобы узнать больше, посетите https://www.zimbra.com.
CallHippo
callhippo.com
Виртуальная телефонная система для бизнеса и предприятий предлагает местные и бесплатные телефонные номера в более чем 50 странах за 3 минуты.