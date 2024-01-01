Альтернативы - Fuze

Zoom Web

Zoom Web

zoom.us

Zoom — это программа для видеотелефонии, разработанная Zoom Video Communications. Бесплатная версия предоставляет услугу видеочата, которая позволяет одновременно использовать до 100 устройств с ограничением по времени 40 минут для бесплатных учетных записей, в которых встречаются три и более участн...

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Microsoft Teams — это платформа для общения и совместной работы, которая сочетает в себе чат на рабочем месте, видеоконференции, хранилище файлов и интеграцию приложений. Служба интегрируется с офисным пакетом повышения производительности по подписке Office 365 и включает расширения, которые можно и...

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Google Meet (ранее известный как Hangouts Meet) — это сервис видеосвязи, разработанный Google. Это одно из двух приложений, которые заменяют Google Hangouts (второе — Google Chat). Google планировал начать прекращение поддержки Google Hangouts в октябре 2019 года.

Skype

Skype

skype.com

Skype — это телекоммуникационное приложение, которое специализируется на видеочате и голосовых вызовах между компьютерами, планшетами, мобильными устройствами, консолью Xbox One и умными часами через Интернет. Skype также предоставляет услуги обмена мгновенными сообщениями. Пользователи могут переда...

Slack

Slack

slack.com

Slack — это собственная платформа делового общения, разработанная американской компанией-разработчиком программного обеспечения Slack Technologies. Slack предлагает множество функций в стиле IRC, включая постоянные чаты (каналы), организованные по темам, частные группы и прямой обмен сообщениями.

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

Оптимизируйте общение в команде, чтобы продвинуть работу вперед. Zoho Cliq упрощает общение в вашей команде благодаря организованным беседам, легкодоступной информации и подключению к любимым инструментам.

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Удаленная поддержка, как никогда раньше. Все, что вам нужно, на одной платформе. Откройте для себя удобство и безопасность работы с совершенно новым TeamViewer.

Whereby

Whereby

whereby.com

Простые видеоконференции без входа в систему и загрузки. Видеоконференции с демонстрацией экрана, записью и многим другим.

Podium

Podium

podium.com

Дайте своему бизнесу несправедливое преимущество с помощью обзоров, сообщений, платежей, веб-чата и многого другого.

Element

Element

element.io

Element — это безопасное приложение для групповых видеомессенджеров с расширенными настройками конфиденциальности группового чата, функциями командного общения и повышения производительности при работе из дома с использованием открытой сети Matrix. Совместная работа с надежным сквозным шифрованием. ...

Spike

Spike

spikenow.com

Мощная папка «Входящие» Spike включает в себя диалоговую электронную почту, задачи, заметки, документы для совместной работы, хранилище файлов и календарь — все в одном канале.

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Используйте коммуникационный центр, который позволяет полностью контролировать ваши данные. Все в одной платформе: командная работа, многоканальное взаимодействие, DevOps и ChatOps.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral, Inc. — американский публичный поставщик облачных решений для связи и совместной работы для бизнеса. Генеральный директор RingCentral Влад Шмунис и технический директор Влад Вендроу основали компанию в 1999 году. В число инвесторов RingCentral входили Дуг Леоне, Sequoia Capital, Дэвид Ве...

OpenPhone

OpenPhone

openphone.co

Телефон для стартапов и малого бизнеса

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Битрикс24 — бесплатная (для малого бизнеса) платформа социального предпринимательства. Это единое рабочее пространство, которое обрабатывает множество аспектов повседневных операций и задач. Создайте свою собственную социальную сеть за считанные минуты!

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Программное обеспечение для веб-конференций для ваших онлайн-встреч и вебинаров. Zoho Meeting — это безопасная онлайн-платформа для встреч и решение для вебинаров. Поскольку мир переходит на удаленную работу, безопасность и конфиденциальность онлайн-приложений, особенно программного обеспечения для...

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall — это облачная телефонная система для удаленных групп продаж и поддержки. Интегрируется с HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce и другими инструментами CRM/Helpdesk.

Twilio

Twilio

twilio.com

Twilio — американская компания, занимающаяся платформой облачных коммуникаций как услуги (CPaaS), базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Twilio позволяет разработчикам программного обеспечения программно совершать и принимать телефонные звонки, отправлять и получать текстовые сообщения, а также в...

MightyCall

MightyCall

mightycall.com

Голос малого бизнеса. Быстро, легко и безопасно. Виртуальная телефонная система, предназначенная для малого бизнеса.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.

Lark

Lark

larksuite.com

Lark — это рабочее пространство нового поколения для команд. Будущее работы здесь, и оно бесплатное.

Gather

Gather

gather.town

Gather — это пространство для видеозвонков, которое позволяет нескольким людям параллельно вести отдельные разговоры, входя и выходя из этих разговоров так же легко, как и в реальной жизни.

CallRail

CallRail

callrail.com

Отслеживание и аналитика телефонных звонков и веб-форм. Оптимизируйте свой маркетинг и увеличьте рентабельность инвестиций в PPC-, SEO- и офлайн-рекламные кампании.

Free Conference Call

Free Conference Call

freeconferencecall.com

FreeConferenceCall.com обеспечивает аудиоконференции HD, совместное использование экрана и видеоконференции с участием до 1000 участников. Создать бесплатный аккаунт.

Amazon Chime

Amazon Chime

chime.aws

Amazon Chime позволяет пользователям встречаться и общаться в Интернете, а Amazon Chime SDK позволяет разработчикам добавлять в свои приложения возможности совместной работы с аудио и видео.

Nextiva

Nextiva

nextiva.com

Nextiva — компания, занимающаяся передачей голоса через Интернет (VoIP), базирующаяся в Скоттсдейле, штат Аризона. Nextiva специализируется на облачных коммуникациях. Nextiva сообщает, что ее телефонные и другие технологические услуги в настоящее время используются 150 000 предприятий.

GoTo

GoTo

goto.com

GoTo — это унифицированная коммуникационная платформа, которая включает в себя решения для видеоконференций, вебинаров и телефонных систем по одной низкой цене. Узнайте больше сегодня.

crowdcast

crowdcast

crowdcast.io

Там, где собирается мир. Охватывайте, вовлекайте и развивайте свое сообщество с помощью онлайн-мероприятий.

Zimbra

Zimbra

zimbra.com

Zimbra предоставляет серверное и клиентское программное обеспечение с открытым исходным кодом для обмена сообщениями и совместной работы. Чтобы узнать больше, посетите https://www.zimbra.com.

CallHippo

CallHippo

callhippo.com

Виртуальная телефонная система для бизнеса и предприятий предлагает местные и бесплатные телефонные номера в более чем 50 странах за 3 минуты.

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