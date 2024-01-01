Functionize

Functionize

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Веб-сайт: functionize.com

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Functionize предоставляет интеллектуальную платформу тестирования, которая включает в себя технологии искусственного интеллекта и машинного обучения для автоматизации кропотливого процесса тестирования программного обеспечения. Мы работаем с командами всех размеров и навыков, чтобы улучшить создание тестов, устранить нестабильность тестов и ускорить выпуск релизов с помощью эластичного масштабируемого тестирования в облаке. Используя подход машинного обучения к качеству, Functionize позволяет предприятиям быстрее поставлять более качественное программное обеспечение. Functionize включена Gartner в список крутых поставщиков в области Agile и DevOps за инновации, и ей доверяют ведущие компании, включая Zillow, Hewlett Packard, Farmers Insurance, Honeywell и Logitech.
Категории:
Software Development
Инструменты тестирования программного обеспечения

Веб-сайт: functionize.com

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