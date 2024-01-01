Альтернативы - Frontify

Brandfolder

Brandfolder

brandfolder.com

Платформа управления цифровыми активами №1 для удобства использования на предприятии. Brandfolder помогает маркетологам и креативщикам управлять и распределять все свои ресурсы, а также понимать, как они работают.

CELUM

CELUM

celum.cloud

Заставьте контент работать на ваши продукты. CELUM предлагает облачное программное обеспечение, которое помогает маркетинговым командам создавать, управлять и маршрутизировать огромные объемы файлов продуктов.

Brandy

Brandy

brandyhq.com

Перенесите сюда свои активы и начните брендинг. Управляйте несколькими брендами в одном месте! Мгновенно выделитесь перед заинтересованными сторонами, поделившись ссылкой на руководство по стилю с самой мощной платформы управления брендом №1 в мире. Brandy — это служба управления брендом, которая ...

Brandkit

Brandkit

brandkitapp.com

Служба Brand Portal и Brand Toolkit №1, обеспечивающая масштабный доступ к вашему контенту по всему миру. Первая платформа, объединившая службы DAM, CMS, распространения контента и передачи файлов на одной платформе. Находите, управляйте и распространяйте свой контент, курируйте и делитесь историей ...

SproutLoud

SproutLoud

sproutloud.com

Через автоматизацию канального маркетинга Одна платформа для всех ваших потребностей распределенного маркетинга

Canto

Canto

canto.com

Преодолейте хаос контента вместе с лидером в области управления цифровыми активами. Узнайте, как Canto может улучшить управление вашими цифровыми активами, упростить рабочий процесс с контентом и повысить производительность вашей команды.

Pics.io

Pics.io

pics.io

Pics.io — это универсальное программное обеспечение для управления цифровыми активами, помогающее предприятиям управлять своей библиотекой медиа-активов. Pics.io — это централизованный центр для всех ваших медиафайлов, который обеспечивает контролируемый доступ к вашей цифровой информации, автоматиз...

BrandBay

BrandBay

brandbay.io

BrandBay — это мультибрендовая платформа управления цифровыми активами с мгновенным доступом для агентств, маркетологов, дизайнеров и владельцев бизнеса. BrandBay помогает вам организовывать, хранить и получать доступ ко всем изображениям, видео, файлам, ссылкам, шрифтам, цветам, заметкам и многому ...

Pickit

Pickit

pickit.com

Pickit стремится стать самой умной и простой платформой DAM на планете, упрощая, как никогда, поиск, хранение, обмен, организацию и оптимизацию цифровых активов. По статистике, 70% цифровых активов используются недостаточно или вообще не используются, что делает создание большей части контента пусто...

Showcase Workshop

Showcase Workshop

showcaseworkshop.com

Showcase Workshop превращает ваше устройство iOS, Android или Windows в мощный набор инструментов для продаж, презентаций и обучения. Создавайте потрясающие интерактивные презентации, которые ваши коллеги смогут загружать, представлять и делиться ими прямо со своего устройства. Держите свой контент ...

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