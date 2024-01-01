FreeSubtitles.Ai — это инструмент искусственного интеллекта, который бесплатно генерирует субтитры для аудио и видео контента. Он доступен на GitHub и предоставляет множество опций, включая автоматический ввод ссылки для скачивания, выбор языка и модели для разных уровней точности, а также перевод на разные языки. Инструмент позволяет пользователям загружать файлы размером до 300 МБ и продолжительностью до одного часа, а платные пользователи могут загружать файлы размером до 10 ГБ и продолжительностью 10 часов. Максимальный размер очереди равен нулю, и выполняются четыре активных задания. Пользователи могут перейти в начало очереди, выбрав платные функции. Инструмент предоставляет 111 языковых опций, включая автоматическое определение для оптимальной эффективности и возможность выбора между девятью моделями различного размера и точности. Более крупные модели обеспечивают большую точность, но занимают больше времени. Инструмент также предлагает перевод на разные языки, что делает его очень универсальным для пользователей с международной аудиторией. Этот инструмент можно использовать бесплатно для файлов размером до 300 МБ и длительностью до одного часа, а платные функции обеспечивают большую гибкость. Инструмент требует от пользователей выбрать или удалить аудио- или видеофайл и выбрать необходимые параметры перед началом процесса транскрипции. В целом, Transcribe File — это надежный инструмент, который точно генерирует субтитры, что делает его отличным вариантом для создателей контента с ограниченными ресурсами.

Веб-сайт: freesubtitles.ai

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