Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Freenom — первый и единственный в мире поставщик бесплатных доменов. Наша миссия — вывести людей в Интернет и помочь странам развивать цифровую экономику».

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