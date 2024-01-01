Freemius

Freemius

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: freemius.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Freemius в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Freemius — это новый стандарт в продаже программного обеспечения премиум- и условно-бесплатного уровня, плагинов, тем, шаблонов и SaaS.
Категории:
Business
Программное обеспечение для управления подписками

Веб-сайт: freemius.com

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Альтернативы

Patreon

Patreon

patreon.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Zoho Billing

Zoho Billing

zoho.com

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2Checkout

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Sage Intacct

Sage Intacct

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FastSpring

FastSpring

fastspring.com

SendOwl

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