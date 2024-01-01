Freebiesbug

Freebiesbug

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: freebiesbug.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Freebiesbug — это блог о веб-дизайне, демонстрирующий бесплатные высококачественные дизайнерские ресурсы, такие как PSD-файлы, HTML-шаблоны веб-сайтов, шрифты и другие интересные вещи.

Веб-сайт: freebiesbug.com

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