Альтернативы - Free text to speech
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) — дочерняя компания Amazon, предоставляющая платформы облачных вычислений и API по требованию частным лицам, компаниям и правительствам на основе дозированной оплаты по мере использования. Эти веб-сервисы облачных вычислений предоставляют разнообразную базовую абстрактную т...
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор служб облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором ин...
VEED
veed.io
Редактирование видео стало проще. Создавайте видео одним щелчком мыши. Добавляйте субтитры, расшифровывайте аудио и многое другое.
ElevenLabs
elevenlabs.io
Самое реалистичное и универсальное программное обеспечение для работы с искусственным интеллектом. Eleven предлагает создателям и издателям самые убедительные, насыщенные и реалистичные голоса, которые ищут идеальные инструменты для повествования.
Speechify
speechify.com
Читайте умнее, а не сложнее. Просматривайте документы, статьи, PDF-файлы, электронную почту — все, что вы читаете, — слушая с помощью нашей ведущей программы для преобразования текста в речь.
D-ID
d-id.com
Генерирующий искусственный интеллект, ориентированный на будущее. Создавайте персонализированные видеоролики с говорящими аватарами одним нажатием кнопки, предоставляя компаниям и авторам сверхспособности.
HeyGen
heygen.com
СОЗДАВАЙТЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ВИДЕО В 10 РАЗ БЫСТРЕЕ С ИИ Встречайте HeyGen — лучшую платформу для создания видео с использованием искусственного интеллекта для вашей команды.
MetaVoice
themetavoice.xyz
Устройство смены голоса ИИ в реальном времени для Метавселенной. Говорите уверенно и позвольте своим эмоциям проявиться с помощью уникальных, ультрареалистичных модификаторов человеческого голоса.
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker — это бесплатный инструмент преобразования текста в речь, который предоставляет услуги синтеза речи и поддерживает несколько языков, включая английский, французский, немецкий, испанский, арабский, китайский, японский, корейский, вьетнамский и т. д., а также различные стили голоса. Вы можете...
DeepBrain AI
deepbrain.io
Быстро создавайте видеоролики, созданные искусственным интеллектом, используя простой текст. Поддержка многоязычного TTS с Metahuman. Поговорите с реалистичным ИИ-аватаром.
Descript
descript.com
Записывайте, транскрибируйте, редактируйте, микшируйте, сотрудничайте и совершенствуйте свои аудио и видео с помощью Descript. Скачать бесплатно →.
Synthesia
synthesia.io
Создавайте видео с искусственным интеллектом, просто вводя текст. Простой в использовании, дешевый и масштабируемый. Создавайте интересные видеоролики с участием докладчиков — прямо из браузера.
FakeYou
fakeyou.com
AI Музыка, преобразование текста в речь, голос в голос. Создавайте аудио или видео, где ваши любимые персонажи говорят все, что угодно, с помощью технологии глубоких фейков FakeYou.
Narakeet
narakeet.com
Легко создавайте озвучку, используя реалистичный текст в речи. Хватит тратить время на запись голоса, исправление ошибок и синхронизацию изображения со звуком. Просто введите или загрузите свой сценарий, выберите один из более чем 500 наших голосов и получите профессионально звучащее аудио или вид...
Rask.ai
rask.ai
Попрощайтесь с дорогими переводчиками. Наша цель — предоставить опыт дублирования и перевода с помощью искусственного интеллекта, который не уступает человеку.
Fliki
fliki.ai
Создавайте видео из сценариев или постов в блогах, используя реалистичные голоса, за 2 минуты!
Resemble.ai
resemble.ai
Используйте AI Voice Generator от Resemble, чтобы бесплатно клонировать свой голос! Создавайте голоса искусственного интеллекта, которые звучат реально, с помощью программного обеспечения Resemble Real-Time Speech-to-Speech.
PlayHT
play.ht
Генератор текста в голос на базе искусственного интеллекта. Создавайте реалистичный звук преобразования текста в речь (TTS) с помощью нашего онлайн-генератора голоса с искусственным интеллектом и лучших синтетических голосов. Мгновенно преобразуйте текст в естественную речь и загружайте аудиофайлы...
Wavel AI
wavel.ai
Wavel предлагает лучшие голосовые решения для преобразования текста в речь для видео и локализации. Наши голоса естественны, ясны и точны, а наша платформа проста в использовании.
dupdub
dupdub.com
DupDub — лучший онлайн-генератор голоса с искусственным интеллектом, позволяющий генерировать реалистичные голоса из текста в речь. Мгновенно преобразуйте более 400 человеческих голосов в речь с помощью нашего преобразователя/конвертера голоса уже сегодня!
Revoicer
revoicer.com
Преобразование текста в речь Human Souding AI онлайн. Признан лучшим генератором голоса ОНЛАЙН. Самый реалистичный онлайн-преобразование текста в речь с использованием искусственного интеллекта для рекламных видеороликов, образовательных видеороликов и видеороликов подкастов.
Voicemaker
voicemaker.in
Онлайн-преобразование текста в речь преобразует текст в очень человечные голоса искусственного интеллекта, звучащие естественно. Вы можете скачать свои голоса в аудиоформате MP3, WAV. У нас есть более 1000 голосов искусственного интеллекта на 130 языках по всему миру.
Synthesys
synthesys.io
AI Voiceover и AI Video Generator. Создавайте свой следующий профессиональный аудиовизуальный контент, не тратя деньги на найм актеров, камер или аудиооборудования.
Rephrase.ai
rephrase.ai
Преобразование текста в видео на основе генеративного искусственного интеллекта и вас. Rephrase Studio — это платформа для преобразования текста в видео, которая устраняет сложность производства видео и позволяет создавать профессионально выглядящие видеоролики с цифровым аватаром за считанные мину...
Elai.io
elai.io
Создавайте видео с искусственным интеллектом, используя только текст. Создавайте персонализированные видеоролики с использованием ИИ вместе с докладчиком за считанные минуты, не используя камеру, студию и зеленый экран.
LOVO
lovo.ai
Ваш голос для Метавселенной. Сохраняйте самые реалистичные голоса ИИ в сети.
Yepic Studio
yepic.ai
Создавайте видео с искусственным интеллектом за считанные минуты с помощью Yepic Studio. Дублируйте живую видеоконференцию с помощью VidVoice. Персонализируйте и масштабируйте видео AI с помощью нашего API. Попробуй бесплатно.
Speakatoo
speakatoo.com
Преобразуйте любой текст в голос на всех индийских языках с помощью Speakatoo, лучшего инструмента искусственного интеллекта для преобразования текста в речь. Получите доступ к более чем 700 мужским и женским естественным голосам для преобразования текста в речь.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle — это платформа для создания аудио и видео на базе искусственного интеллекта, которая помогает профессиональным и любительским подкастерам создавать, редактировать и распространять подкасты производственного качества за считанные секунды. Миссия компании — демократизировать доступ к телеве...
Verbatik
verbatik.com
Генерация текста в речь на основе искусственного интеллекта VERBATIK. Создавайте реалистичный звук в речь (TTS) с помощью AI Voice Generator и лучших синтетических голосов. Мгновенно преобразуйте текст в естественную речь и загружайте аудиофайлы в формате MP3 и WAV.