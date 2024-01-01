Frameright

Frameright

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Веб-сайт: frameright.io

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Frameright — это инструмент, который позволяет авторам, разработчикам и предприятиям обеспечивать отображение своих изображений в идеальном размере для каждого контейнера и экрана. Инструмент решает проблему, связанную с тем, что изображения не отображаются должным образом из-за различных требований к размеру канала и экрана в Интернете. Используя технологию Image Display Control (IDC) Frameright, изображения становятся интеллектуальными и адаптируемыми, независимо от того, где они публикуются. Специальный искусственный интеллект инструмента обеспечивает удобный интерфейс (UI), позволяющий быстро и плавно обрабатывать изображения. Инструкции сохраняются в полях метаданных каждого файла, а правильная информация о размере изображения легко доступна через библиотеки и компоненты с открытым исходным кодом. Frameright улучшает рабочие процессы обработки изображений и обеспечивает перспективность ресурсов, одновременно легко интегрируясь с существующими системами. IDC облегчает взаимодействие между различными частями производственного процесса, упрощая повседневную публикацию изображений и обновление макетов. Frameright расширяет возможности создателей контента, предлагая необходимый контроль над визуальными историями и гарантируя, что изображения выглядят так, как задумано. Он обеспечивает разработчикам точность пикселей и кадрирование изображений на основе кода без необходимости использования CSS-хаков. Компании могут максимизировать ценность своих активов и избежать дорогостоящих ошибок. IDC — это открытая экосистема, в которой приоритетом является возвращение контроля над изображениями и создателями изображений. Frameright предлагает уникальный искусственный интеллект, который понимает отдельные стили, выделяя пользователей из толпы. Инструмент предназначен для бесперебойной работы в различных отраслях, включая фотографию, создание контента и веб-разработку.

Веб-сайт: frameright.io

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