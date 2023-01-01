Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

FPnotebook.com — это медицинский справочник быстрого доступа для врачей первичной медико-санитарной помощи и неотложной помощи. Эта коллекция, созданная в 1995 году, сейчас содержит 6407 взаимосвязанных тематических страниц, разделенных на дерево из 31 специальной книги и 722 глав. Содержание обновляется ежемесячно посредством систематических обзоров литературы и конференций.

Веб-сайт: fpnotebook.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением FP Notebook, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.