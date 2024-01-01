Formilla

Formilla

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Веб-сайт: formilla.com

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Formilla.com — ведущий поставщик программного обеспечения для обмена сообщениями с клиентами для продаж, маркетинга и поддержки. Благодаря сочетанию инструментов живого чата, электронной почты и обмена сообщениями в приложениях на одной мощной платформе более 12 000 компаний по всему миру используют наше программное обеспечение для привлечения потенциальных клиентов, автоматизации маркетинга и улучшения поддержки клиентов.
Категории:
Business
Программное обеспечение для живого чата

Веб-сайт: formilla.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Formilla, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Podium

Podium

podium.com

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

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chatwoot.com

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