Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для forkphorus в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Forkphorus — это компилятор JavaScript для проектов Scratch 3, 2 и 1.

Веб-сайт: forkphorus.github.io

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