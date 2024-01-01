Forecan viralliset sääsivut. Sivuilta löydät paikkakuntakohtaisen täsmäsään, tuoreimmat säähavainnot, sadetutkan, sade-ennusteet ja paljon muuta säätietoa Suomeen ja ulkomaille.

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