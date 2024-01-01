Курируемая сообществом главная страница запусков, формирующих культуру сети. На Forage кураторы сообщества, называемые «собирателями», создают стартовые страницы для проектов, которые они хотят выделить. Стартовые страницы объединяют пресс-релиз и памятную монету в единую гладкую страницу, предназначенную для распространения со скоростью лесного пожара. Эти запуски курируются на домашней странице Forage.xyz, где они получают поддержку в виде монетных дворов. Когда разработчики создают стартовую страницу на Forage, мы используем последние инновации в сфере ончейн-распределения, чтобы рекомендовать их запуск большему количеству людей, которым будет интересна их работа.

Веб-сайт: forage.xyz

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