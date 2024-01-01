Forage

Forage

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Веб-сайт: forage.xyz

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Курируемая сообществом главная страница запусков, формирующих культуру сети. На Forage кураторы сообщества, называемые «собирателями», создают стартовые страницы для проектов, которые они хотят выделить. Стартовые страницы объединяют пресс-релиз и памятную монету в единую гладкую страницу, предназначенную для распространения со скоростью лесного пожара. Эти запуски курируются на домашней странице Forage.xyz, где они получают поддержку в виде монетных дворов. Когда разработчики создают стартовую страницу на Forage, мы используем последние инновации в сфере ончейн-распределения, чтобы рекомендовать их запуск большему количеству людей, которым будет интересна их работа.

Веб-сайт: forage.xyz

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