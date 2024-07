Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для For the Wall в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

For the Wall — это платформа на базе искусственного интеллекта, которая позволяет пользователям создавать уникальные персонализированные репродукции. Сервис использует передовые технологии машинного обучения для создания широкого спектра художественных стилей. Пользователи имеют возможность создавать произведения искусства с нуля со значительной гибкостью в размерах от А4 до А2. Возможности искусственного интеллекта платформы также распространяются на создание различных художественных репродукций, включая, помимо прочего, абстракцию, аниме, ар-деко, графику, акварель, концепт-арт, кубизм, киберпанк, экспрессионизм, граффити, иллюстрацию, минимализм, поп-арт, психоделию, ретровейв и сюрреализм. После того, как пользователи создали свое уникальное произведение, For the Wall предлагает доставку по всему миру, гарантируя, что отпечатки будут доставлены быстро и в идеальном состоянии. Существует также возможность обрамить созданное произведение искусства разнообразными стилями и цветами. For the Wall предоставляет 30-дневную гарантию возврата денег, гарантируя удовлетворение каждым заказом.

Веб-сайт: forthewall.art

