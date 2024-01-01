Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Footmarks помогает крупнейшим в мире брендам товаров повседневного спроса получить беспрецедентную прозрачность их розничной торговли и показателей соблюдения требований. Footmarks предоставляет практические данные для повышения скорости выполнения заказов, увеличения продаж и сокращения отходов — от объектов и складов до розничных магазинов.

Веб-сайт: footmarks.com

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