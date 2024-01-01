Footmarks

Footmarks

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Веб-сайт: footmarks.com

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Footmarks помогает крупнейшим в мире брендам товаров повседневного спроса получить беспрецедентную прозрачность их розничной торговли и показателей соблюдения требований. Footmarks предоставляет практические данные для повышения скорости выполнения заказов, увеличения продаж и сокращения отходов — от объектов и складов до розничных магазинов.
Категории:
Business
Программное обеспечение для розничной торговли

Веб-сайт: footmarks.com

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