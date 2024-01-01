Альтернативы - FoodNotify
Zomato
zomato.com
Крупнейшая в Индии служба доставки еды, ресторанов и ресторанов. Лучшая еда для большего количества людей.
Uber Eats
ubereats.com
Uber Eats — американская платформа онлайн-заказа и доставки еды, запущенная Uber в 2014 году и базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния.
DoorDash
doordash.com
DoorDash Inc. — американская служба доставки готовой еды по запросу, основанная в 2013 году студентами Стэнфорда Тони Сюй, Стэнли Тангом, Энди Фангом и Эваном Муром. Компания DoorDash, поддерживаемая Y Combinator, — одна из нескольких технологических компаний, которые используют логистические услуги...
Grubhub
grubhub.com
Grubhub Inc. — американская онлайн-платформа для заказа и доставки готовой еды через мобильные устройства, которая соединяет посетителей с местными ресторанами. Компания базируется в Чикаго, штат Иллинойс, и была основана в 2004 году. По состоянию на 2019 год у компании было 19,9 миллиона активных п...
Deliveroo
deliveroo.co.uk
Еда. Мы получим это. У каждого из нас есть свои любимцы. С Deliveroo доставьте ваши любимые местные рестораны и еду на вынос прямо к вашей двери. Все есть в меню. От всемирно известных сетей, таких как KFC, Wagamama, Nando’s, Burger King и Subway, до местных закусок и ваших любимых блюд на вынос — ...
OpenTable
opentable.com
Бронируйте столики онлайн, читайте отзывы посетителей о ресторанах и зарабатывайте баллы на бесплатное питание. OpenTable — это сеть онлайн-бронирования в режиме реального времени для ресторанов изысканной кухни.
Postmates
postmates.com
Postmate — американская компания, предлагающая доставку ресторанных блюд и других товаров по городу. По состоянию на февраль 2019 года Postmate работает в 2940 городах США. Служба использует приложения для мобильных телефонов и возможности своей системы глобального позиционирования для обеспечения с...
Just-Eat.ch
just-eat.ch
Просто закажите еду с Just Eat! Хотите пиццу, суши или вегетарианскую еду сегодня? Наслаждайтесь любимыми блюдами с быстрой доставкой или на вынос.
Caviar
trycaviar.com
Доставка и вынос из лучших местных ресторанов. Завтрак, обед, ужин и многое другое будет доставлено в целости и сохранности к вашей двери. Теперь предлагаем самовывоз и бесконтактную доставку.
Seamless
seamless.com
«Бесшовный» — это самый простой способ заказать еду на доставку или на вынос. К чему бы вы ни были настроены, где бы вы ни были к этому, вы это получите. Никаких меню, никаких телефонных звонков, никаких повторений. Seamless является частью портфеля брендов Grubhub Inc.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet упрощает управление доставкой на последней миле. Интуитивная маршрутизация, диспетчеризация, отслеживание в реальном времени, аналитика и многое другое.
Slice
slicelife.com
Slice — самый простой способ заказать любимую местную пиццу. Мы соединяем миллионы любителей пиццы с тысячами пиццерий по всей стране.
Tock
exploretock.com
Бронируйте столики, заказывайте еду на вынос и наслаждайтесь уникальными кулинарными впечатлениями в ресторанах, барах и винодельнях по всему миру.
Just-Eat.dk
just-eat.dk
Закажите еду на вынос онлайн из более чем 2300 местных ресторанов в Just Eat. Получите пиццу, суши и многое другое с доставкой прямо к вашей двери!
Just-Eat.fr
just-eat.fr
Доставка на дом из лучших ресторанов рядом с вами осуществляется с помощью Just Eat, нового названия Allo Resto! Заказать сейчас!
DelivApp
delivapp.com
Логистический механизм по требованию. Усовершенствуйте свои заказы с помощью настоящего программного обеспечения для управления доставкой по требованию. Отправка, планирование маршрута, управление курьерской службой — все это адаптировано к вашим потребностям.
ChowNow
chownow.com
ChowNow — это система онлайн-заказа и приложение для заказа еды без комиссии, помогающее ресторанам накормить голодных клиентов.
ChatFood
chatfood.io
ChatFood — это мобильная платформа для заказа и оплаты услуг ведущих брендов индустрии гостеприимства и развлечений. Он предоставляет передовые инструменты, помогающие предприятиям обеспечить своим клиентам беспрепятственный процесс заказа и оплаты как локально, так и через Интернет. Многофункционал...
Orders.co
orders.co
Управление меню: Система управления главным меню Orders.co дает вам полный контроль над всеми вашими меню в одном удобном месте. Menu Sync™ позволяет ресторанам связать все свои меню с главным меню Orders.co и обеспечить единообразие на всех подключенных платформах. Экономия драгоценного времени и д...
Tycode
tycode.tech
Tycode дает вам возможность совершить революцию в вашем продовольственном бизнесе. Теперь ваши клиенты могут не только делать заказы откуда угодно, будь то стол, номер в отеле или где угодно в вашем помещении, но могут платить вам онлайн, делать одновременные заказы и пользоваться различными другими...
Owner.com
owner.com
Owner.com — это универсальная платформа, которую независимые рестораны используют для усиления своего цифрового присутствия. Оно дает независимым ресторанам технологические и маркетинговые суперсилы таких крупных брендов, как Domino's, Chick Fil-A и SweetGreen. Платформа может обеспечить все: от веб...
BentoBox
getbento.com
Познакомьтесь с технологией, которая делает ресторанное волшебство реальностью. BentoBox помогает ресторанам по всему миру создавать лучшие впечатления для своих клиентов и сотрудников — от дизайна веб-сайта до решений для онлайн-заказа и оплаты.
Fresho
fresho.com
Fresho — ведущее программное обеспечение для онлайн-заказа для оптовых поставщиков продуктов питания и торговых точек. Используйте Fresho, чтобы сделать заказ продуктов питания оптом простым и без стресса.
Menubly
menubly.com
Menubly позволяет создавать цифровое меню с возможностью онлайн-заказа, обслуживающее самые разные предприятия, включая рестораны, пекарни, кафе и фургоны с едой. Menubly — это все, что нужно вашему ресторану, чтобы вы могли принимать заказы клиентов прямо с вашего веб-сайта, одновременно защищая св...
MealPe
mealpe.app
MealPe — это онлайн-приложение для поставщиков услуг по поиску и заказу продуктов питания для столовых, кафе и фуд-кортов исключительно для местной аудитории и таких сообществ, как коворкинги, корпоративные парки, больницы, мероприятия, площадки, стадионы, коливинги.
MalouApp
malou.io
MalouApp — это специальное решение для цифрового маркетинга, разработанное специально для ресторанов и объединяющее страницу ресторана в Google, профили в социальных сетях, а также платформы для листинга и доставки в один централизованный центр.
Vromo
vromo.io
VROMO упрощает управление доставкой по требованию для сетей ресторанов, которые используют собственных водителей доставки, сторонние автопарки или комбинацию того и другого. С VROMO вы можете автоматически предлагать работу водителям и взаимодействовать со своими клиентами, как никогда раньше. Отпра...
Restimo
restimo.com
Restimo объединяет все каналы доставки (UberEats, Glovo, Bolt Food, Wolt, Takeaway), POS-системы и службы доставки в одном месте. Он обеспечивает интеграцию заказов, управление меню и бизнес-отчетность на одном экране.
Quicklly
quicklly.com
Quicklly — это онлайн-торговая площадка, которая соединяет потребителей с местными южноазиатскими магазинами и ресторанами в США, обеспечивая удобство покупок и обедов. Он служит мостом для тех, кто ищет подлинные южноазиатские товары, продукты и еду, облегчая онлайн-заказы и доставку.
Phygital24
phygital24.com
Пришло время приобрести вашу систему онлайн-заказов, поскольку сторонние приложения, многие из которых скрывают данные, мешают прямым отношениям между рестораном и его клиентами, тем самым взимая высокую комиссию.