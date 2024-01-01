Альтернативы - FoodNotify

Deliveroo

deliveroo.co.uk

Еда. Мы получим это. У каждого из нас есть свои любимцы. С Deliveroo доставьте ваши любимые местные рестораны и еду на вынос прямо к вашей двери. Все есть в меню. От всемирно известных сетей, таких как KFC, Wagamama, Nando’s, Burger King и Subway, до местных закусок и ваших любимых блюд на вынос — ...