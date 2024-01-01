Food Safety News

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Новости безопасности пищевых продуктов — это ежедневный источник новостей о отзывах продуктов питания, вспышках заболеваний пищевого происхождения, науке о пищевых продуктах, технологиях, политике в области пищевых продуктов и многом другом.

Веб-сайт: foodsafetynews.com

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