Альтернативы - Fomo

Ptengine

ptengine.com

Ptengine — это полноценная платформа для маркетинга и аналитики. Мы помогаем вам по-настоящему понять своих пользователей и принимать меры, персонализируя контент и проводя A/B-тесты. Начать работу можно бесплатно, и все будет готово через несколько минут.