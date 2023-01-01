Альтернативы - Folloze

Advertaze

advertaze.com

Представьте себе, что вы создаете уникальную персонализированную рекламу для каждой целевой учетной записи. А теперь представьте, что вы показываете это объявление там, где его увидит только команда покупателей этого аккаунта. Advertaze использует таргетинг на микроаудитории, чтобы показывать вашу п...