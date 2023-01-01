Альтернативы - Folloze
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...
Dropbox DocSend
docsend.com
Попробуйте нашу безопасную платформу для обмена документами бесплатно. Мгновенно узнавайте, когда документы открываются и какие страницы читаются.
Showpad
showpad.com
Платформа поддержки продаж Showpad объединяет лучшее в отрасли программное обеспечение для обучения и коучинга с инновационными контент-решениями, что способствует увеличению продаж.
Highspot
highspot.com
Highspot предлагает самые передовые в отрасли инструменты и программное обеспечение для повышения эффективности маркетинга и увеличения продаж.
FlippingBook
flippingbook.com
Превращайте простые PDF-файлы в интерактивные и привлекательные документы профессионального вида, управляйте маркетинговыми инструментами, анализируйте файлы и многое другое.
Allego
allego.com
Лидер рынка решений для виртуального обучения и повышения квалификации. Преобразуйте свою организацию с помощью мобильной платформы, созданной для современных распределенных команд.
Signals
getsignals.ai
Превратите просмотры страниц в клиентов. Распознавайте компании, которые в настоящее время просматривают ваш сайт, и превращайте их в клиентов!
HoneyStack
hockeystack.com
Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, который объединяет данные о маркетинге, продуктах, доходах и продажах для выявления скрытых данных, таких как LTV кампании или уровень оттока клиентов по каждому маркетинговому каналу. Никакой настройки. Никакого кода. ПОПР...
Qwilr
qwilr.com
Запечатывайте каждую сделку. Выигрывайте больше с помощью онлайн-предложений, которые выделяются и обеспечивают покупательский опыт мирового класса.
People.ai
people.ai
People.ai автоматизирует ввод данных вручную, повышает продуктивность продаж и предоставляет полезную информацию для всех ваших инструментов управления.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus позволяет доставлять персонализированные сообщения нужной аудитории, где бы они ни находились.
Groove
groove.co
Почувствуйте силу беспрепятственных продаж. Устраните трудности в процессе продаж и получайте больше доходов с помощью самой популярной платформы для взаимодействия с продажами Salesforce.
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai — это комплексная платформа для маркетинговой аналитики и атрибуции, которая интегрирована в различные хранилища данных и позволяет предоставлять действенную, конфиденциальную информацию на основе искусственного интеллекта. Попробуй сейчас!
SALESmanago
salesmanago.com
Единственный CDXP без кода, управляемый искусственным интеллектом, со встроенными и интегрированными гиперперсонализированными каналами реализации маркетинга.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs - программное обеспечение для управления знаниями для викторин, тестов, обучения, карточек и базы знаний. Начните работу с нашим программным обеспечением для управления знаниями.
Dubb
dubb.com
Мировая платформа видеокоммуникаций, ориентированная на продажи – видео для себя
Demandbase
demandbase.com
Ведущее программное обеспечение ABM для компаний среднего бизнеса и предприятий B2B. Узнайте больше о настоящей комплексной маркетинговой компании, работающей с клиентами.
Mutiny
mutinyhq.com
ПРЕВРАТИТЕ СВОЙ ВЕБ-САЙТ В КАНАЛ ДОХОДА №1. 95% посетителей вашего сайта не совершат конверсию на вашем обычном веб-сайте. Mutiny позволяет легко привлечь и конвертировать больше B2B-покупателей на вашем сайте без персонализации кода.
Metadata
metadata.io
Метаданные исключают ручную и повторяющуюся работу, поэтому маркетологи B2B могут, наконец, сосредоточиться на стратегии, креативности и увеличении доходов.
Seismic
seismic.com
Узнайте, как решение Seismic для обучения и коучинга на базе искусственного интеллекта позволяет командам продаж и маркетинга привлекать покупателей и увеличивать доходы.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Наша платформа анализа продаж B2B помогает отделам продаж и маркетинга продавать больше. Данные о намерениях, база данных B2B, идентификатор веб-посетителя и отслеживание электронной почты.
Spekit
spekit.com
Spekit — это платформа оперативного обучения, созданная с учетом того, как мы сегодня учимся на работе. Он обеспечивает обучение и рекомендации, когда и где командам необходимо ориентироваться в новых процессах, технологиях и методологиях, не нарушая при этом производительность. Spekit устанавливает...
ClearSlide
clearslide.com
Мы стремимся сделать каждое взаимодействие с клиентом успешным. Каждое электронное письмо, каждая встреча и каждая презентация должны быть потрясающими. ClearSlide предоставляет полноценную платформу для взаимодействия с покупателями, которая сочетает в себе управление контентом, интегрированные ком...
SalesHood
saleshood.com
Специально разработанное решение SalesHood для поддержки продаж копирует лучшие результаты в масштабе, ускоряя прорыв в производительности продаж в плане готовности, эффективности и исполнения. Синхронизируйте работу своих отделов по доходам с помощью интерактивного обучения и адаптации. Повторяйте ...
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs — это поставщик программного обеспечения для управления предложениями на базе искусственного интеллекта, базирующийся в Сиэтле, штат Вашингтон, который автоматизирует создание важных ответов на запросы предложений и предложений, которые выделяются и выигрывают сделки. Компания поддерживает...
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder — это инновационная платформа B2B для привлечения потенциальных клиентов и обогащения данных, которая производит революцию в продажах и маркетинге. Благодаря передовым алгоритмам и искусственному интеллекту он позволяет компаниям находить высококачественных потенциальных клиентов, обогащать...
LoneScale
lonescale.com
Создавайте более квалифицированную воронку продаж и заключайте больше сделок, используя данные о намерениях и триггеры продаж.
Bombora
bombora.com
Найдите компании, готовые покупать, раньше, чем это сделают ваши конкуренты. Подключайтесь и продавайте, используя самые полные и конфиденциальные данные Intent в отрасли.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip — это платформа и программное обеспечение для работы с контентом, которое позволяет маркетологам создавать цифровой опыт с контентом на каждом этапе пути покупателя.
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory устраняет трудности на каждом этапе жизненного цикла клиента, помогая маркетологам улучшить качество обслуживания клиентов и увеличить доходы.
Maestro ABM
maestroabm.com
Maestro — это ABM SaaS, помогающая компаниям продавать предприятиям и целевым клиентам с помощью процесса маркетинга на основе учетной записи с персонализацией каждой точки взаимодействия и всей библиотекой сборников сценариев и шаблонов. Показать больше Электронные игры, которые вы можете измерить ...
Flipdeck
flipdeck.com
Простой визуальный органайзер контента. Вам сложно организовывать и доставлять контент? Расстраиваются ли люди из-за того, что не могут найти то, что им нужно? Упростите представление любого контента в любом месте, разместив ссылку на него на карте Flipdeck. Создавайте карточки со ссылками на любой ...
Zoomifier
zoomifier.com
Лучший способ управлять жизненным циклом торгового контента для повышения эффективности продаж ZOOMIFIER Решения для продуктов Ресурсы Цены Запрос на вход в систему Демонстрация Лучший способ управлять жизненным циклом торгового контента для ускорения ваших продаж Лидеры отрасли, использующие Zoomif...
Flowla
flowla.com
Flowla — это новый способ привлечь ваших потенциальных клиентов к цифровым персонализированным путешествиям, где ваш контент воспринимается весело и увлекательно, а разговоры начинаются естественным образом… Независимо от того, участвуете ли вы; - Продажи и закрытие сделок, - Успех и привлечение нов...
AirDeck
airdeck.co
AirDeck — это платформа для повествования документов, сотрудничающая с командами корпоративных продаж, внедрения CS и маркетинга для доставки персонализированного контента в больших масштабах. Легко добавляйте голос или видео в любой документ или презентацию, отправляйте уникальные ссылки для отслеж...
SalesGRID
salesgrid.us
SalesGRID означает, что вы можете систематизировать лучшие практики на всех этапах процесса продаж. Соберите весь свой лучший контент, тактики и силовые приемы продаж в единую, удобную в использовании книгу для вашей команды по продажам и маркетингу.
Prezentor
prezentor.com
В Prezentor мы верим в то, что продажи должны стать более человечными. Наше динамическое программное обеспечение для поддержки продаж меняет способ осуществления продаж, создавая объемный опыт из торговых презентаций, чтобы вы могли продавать лучше и стать доверенным консультантом своего клиента. Pr...
Matik
matik.io
Matik автоматизирует создание и отправку персонализированных презентаций на основе данных. Просто предоставьте Matik несколько входных данных (например, для какой учетной записи предназначена колода, диапазон дат), и Matik запросит данные для создания презентации Google Slides или Microsoft PowerPoi...
Showell
showell.com
Showell — это отмеченный наградами инструмент для управления продажами, представления, обмена и отслеживания вашего контента. Это все, что нужно вашим торговым представителям, чтобы продавать эффективнее и заключать больше сделок. Объедините свои продажи, маркетинг и управление на одной странице, ма...
Enablix
enablix.com
Команды по доходам работают быстро, и внедрение не должно их замедлять. Enablix обеспечивает синхронизацию ваших команд, чтобы ваши маркетологи могли беспрепятственно снабдить ваших представителей контентом, обучением и ресурсами, необходимыми для достижения результатов. Enablix — это решение, созда...
LeadAngel
leadangel.com
Ранняя пташка получает продажу. Фильтрация, сопоставление и маршрутизация мгновенно приводят к нужному продавцу. Заключайте больше сделок. LeadAngel — это платформа управления потенциальными клиентами B2B, включая сопоставление потенциальных клиентов и маршрутизацию. Быстрые, надежные и настраиваемы...
Openprise
openprisetech.com
Openprise способствует революции в RevOps. Openprise автоматизирует критически важные процессы RevOps, устраняя разрозненность и объединяя специалистов по продажам и маркетингу и их технологии для обеспечения взрывного роста. Openprise — это единая платформа без кода, которая позволяет вам упростить...
Klyck.io
klyck.io
Klyck — это идеальное решение для организации, поиска и обмена информацией. Централизуйте знания вашей команды, обеспечьте быстрый и легкий доступ ко всему вашему контенту. Используйте свой контент на пользовательских страницах, которые вы адаптируете для каждой ситуации, чтобы сэкономить время, ден...
DealLab
deallab.io
DealLab.io объединяет целые сделки в одну платформу для совместной работы, получая при этом информацию о том, «как» продвигать сделки и «что» делать, чтобы их закрыть. Выявляйте тревожные сигналы и риски сделок, а также избегайте бесчисленных часов, потраченных на беспорядочную переписку по электрон...
Valuecase
valuecase.com
Вчера продажи представляли собой хаос из бесконечных потоков электронной почты, потерянных вложений, таблиц планов действий и ошеломленных потенциальных клиентов, которые исчезли. Сегодня продажи осуществляются с помощью Valuecase. Таким образом, потенциальные клиенты могут двигаться быстрее, и пр...
SPCE
spce.com
SP_CE предлагает цифровые комнаты, где вы можете безопасно приглашать людей, делиться контентом и сотрудничать. При этом вы получаете полезную информацию о пути ваших покупателей. У наших клиентов обычно есть три общие черты: 1. Длительные циклы продаж. 2. Множество контактов для заключения сделки, ...
Aligned
alignedup.com
Команды продаж. Проще говоря, ALIGNED — это цифровой зал продаж, платформа для совместной работы вашей команды и ваших покупателей. Это позволяет вам организовывать сложные сделки, повышать вовлеченность покупателей и сокращать время окупаемости. Как? Aligned оптимизирует все ваши коммуникации с кли...
Storydoc
storydoc.com
Легко создавайте потрясающие интерактивные колоды, повышающие вовлеченность. Перейдите от статических PDF-файлов к эффективному сопровождению, которое оживит вашу историю.
ClientPoint
clientpoint.net
Наша корпоративная платформа помогает вам легко управлять рабочими пространствами для деловых отношений для каждого из ваших потенциальных клиентов, клиентов и партнеров, где вы можете планировать, встречаться и делиться материалами в одном месте. Развивайте лидерство более эффективно, быстрее предл...
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub переопределяет процессы продаж, маркетинга и обслуживания, позволяя командам работать вместе умнее и быстрее для достижения оптимальных результатов. Благодаря сложным функциям на базе искусственного интеллекта и автоматизации, которые поддерживают каждый этап процесса покупки, ...
Nymblr
nimbler.com
Nymblr — это платформа контактных данных Ultimata B2B для продавцов, маркетологов и разработчиков. Получите доступ к высококачественным контактным данным со встроенной проверкой электронной почты в реальном времени, рабочей электронной почте, личной электронной почте и даже номерам мобильных телефон...
Intandemly
intandemly.com
Intandemly предоставляет программное обеспечение для маркетинга и продаж на основе учетных записей + экспертов для создания спроса, вовлеченности и доходов от целевых учетных записей. Вы получаете сочетание людей, процессов и нашей платформы продаж. Более 400 организаций доверяют Intandemly стимулир...
Outgrow
outgrow.co
Outgrow позволяет вам лучше привлекать, квалифицировать и привлекать потенциальных клиентов, упрощая создание персонализированных викторин, калькуляторов, оценок, конкурсов, форм/опросов, рекомендаций, опросов и чат-ботов. Никаких разработчиков или дизайнеров не требуется! Outgrow предлагает множест...
Advertaze
advertaze.com
Представьте себе, что вы создаете уникальную персонализированную рекламу для каждой целевой учетной записи. А теперь представьте, что вы показываете это объявление там, где его увидит только команда покупателей этого аккаунта. Advertaze использует таргетинг на микроаудитории, чтобы показывать вашу п...
Opensense
opensense.com
Централизованно управляйте подписями электронной почты на всех устройствах. Отлично работает с Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach и другими!
Ocean.io
ocean.io
Более интеллектуальная платформа поисковых данных, которая приносит вам в 5 раз больше качественных потенциальных клиентов для более быстрого и эффективного роста доходов.
MadKudu
madkudu.com
MadKudu прогнозирует и расставляет приоритеты действий, приносящих доход. Ускорьте получение доходов и повысьте рентабельность инвестиций с помощью аналитического механизма автоматизации доходов MadKudu.