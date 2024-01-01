Альтернативы - FlyFreely

Civil Tracker

civiltracker.xyz

Civil Tracker превращает изображения с вашего доступного дрона в точные карты и модели местности, позволяя каждому стать виртуальным геодезистом. Просмотрите свои результаты. Перейдите на только что созданную карту, чтобы просмотреть детали на уровне см. Переключитесь на вид местности, чтобы увидеть...