Альтернативы - FLOWSPARKS
TalentLMS
talentlms.com
LMS создана для успеха. Создайте более разумную организацию с помощью обучающей платформы, призванной помочь успешным командам расти.
Trainual
trainual.com
Самый простой способ тренировать и развивать свою команду. Одна инструкция для каждого процесса, политики и СОП в вашем бизнесе, чтобы вы могли быстрее адаптироваться и обучаться.
Showpad
showpad.com
Платформа поддержки продаж Showpad объединяет лучшее в отрасли программное обеспечение для обучения и коучинга с инновационными контент-решениями, что способствует увеличению продаж.
WorkRamp
workramp.com
Современная LMS, созданная для обучения и обучения внутренних сотрудников и клиентов. Платформа для поддержки и обучения, созданная для растущих предприятий.
Allego
allego.com
Лидер рынка решений для виртуального обучения и повышения квалификации. Преобразуйте свою организацию с помощью мобильной платформы, созданной для современных распределенных команд.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble — это мощная и интуитивно понятная платформа, позволяющая организациям создавать и проводить качественное онлайн-обучение. Первый в своем роде Coassemble сочетает в себе удобную для пользователя систему управления обучением и выдающиеся возможности быстрого создания. С помощью Coassemble ...
LearnUpon
learnupon.com
LMS (программное обеспечение для управления обучением) LearnUpon позволяет вам предоставлять увлекательный опыт обучения, который влияет на то, что важно — производительность, удержание и рост. Предоставьте своим командам инструменты для предоставления увлекательного опыта обучения, который повлияе...
Coach Simple
coachsimple.net
Ваш коучинг уникален и выделяется среди остальных. Coach Simple помогает вам предоставлять персонализированный контент и уникальные программы коучинга вашим торговым и бизнес-клиентам. Одна мощная платформа для обучения продажам, которая упростит процесс обучения.
Brainshark
brainshark.com
Brainshark — частная технологическая компания, базирующаяся в Уолтеме, штат Массачусетс, которая предоставляет платформу для продаж и набор продуктов.
Spekit
spekit.com
Spekit — это платформа оперативного обучения, созданная с учетом того, как мы сегодня учимся на работе. Он обеспечивает обучение и рекомендации, когда и где командам необходимо ориентироваться в новых процессах, технологиях и методологиях, не нарушая при этом производительность. Spekit устанавливает...
SalesHood
saleshood.com
Специально разработанное решение SalesHood для поддержки продаж копирует лучшие результаты в масштабе, ускоряя прорыв в производительности продаж в плане готовности, эффективности и исполнения. Синхронизируйте работу своих отделов по доходам с помощью интерактивного обучения и адаптации. Повторяйте ...
Gradual
gradual.io
Обучение, которое любят ваши продавцы. Замените долгое, скучное стандартное обучение персонализированным микрообучением. Воспользуйтесь нашей библиотекой продаж или запишите свои собственные материалы. Создавайте задания, чтобы подвести итоги обучения, закрепить предыдущие уроки и многое другое.
Trivie
trivie.com
Trivie is a Learning as a Service platform to measure, manage, and enhance knowledge. We do it by merging brain science, social learning, and robust analytics to help employees remember what they need to know to do their jobs more effectively while giving companies powerful analytics to measure and ...
Salestable
salestable.ai
Salestable is a purpose-built sales readiness platform for Midmarket and SMBs. We help drive revenue by reducing sales reps ramp time and increasing visibility into sales activity. Our solution allows you to provide onboarding, training and assessments to get the sales team ready to sell faster. We ...
Qooper
qooper.io
Qooper Mentoring & Learning software helps companies run mentoring and learning programs at scale with mentorship program design templates, matching, tracking, training, guidance, reporting solutions with robust integrations. Serving top rated clients like Google, US Air Force, Merck, American Airli...
AuctusIQ
auctusiq.com
CoachingIQ is designed to help sales leaders excel at three things: Work the Leading Indicators. It’s about seeking to identify those long-term opportunities and aligning your selling organization with the competencies needed to succeed in the future. Work the Deals. No matter how busy your day is o...
CLASSUM
classum.com
Through a cloud-based platform where course members can connect via posts, lives sessions, chats, and unique interactions, CLASSUM offers seamless communication to enhance all learning environments, online or in-person. --- CLASSUM was founded in 2018 by Chaerin Lee and Youjin Choi, two female stude...
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs is a Gen AI-powered employee learning and engagement platform that helps businesses onboard, upskill, and retain employees through interactive learning modules, EQ-based soft skill courses, and engagement surveys. The platform can reduce training costs per employee and improve cours...
Quantified AI
quantified.ai
Power Sales Performance with AI Sales Coaching, Realistic Sales Simulations, and Data-Driven Insights on how your Reps are perceived by your customers.
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS — лучшее в мире комплексное решение для электронного обучения. Вся система управления обучением RedSeed была создана для стимулирования изменения поведения с помощью так называемой «петли коучинговой обратной связи», которая обеспечивает качественное коучинговое взаимодействие, о котором...
Kickscale
kickscale.com
AI Sales Coach - Analyses every sales meeting to maximize revenue Our AI-powered sales enablement platform records, transcribes, and analyzes meetings to provide tailored training recommendations.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn — это надежное решение для управления обучением, которое позволяет легко назначать обучение и отслеживать прогресс сотрудников. Его интуитивно понятный конструктор курсов упрощает создание контента, а библиотека готовых курсов предлагает обучение и повышение квалификации, необходимые ва...
Sales Impact Academy
salesimpact.io
Sales Impact Academy — это ведущая платформа развития навыков для быстрорастущих команд. Мы обеспечиваем постоянную практику, подкрепление и профессиональное обучение, чтобы помочь торговым представителям достичь максимальной производительности. Бизнес был запущен в октябре 2019 года и уже имеет бол...
Wonderway
wonderway.io
Wonderway — это основанная на данных платформа обучения продажам, которая, как доказано, увеличивает доход на одного представителя, используемая растущими компаниями для повышения эффективности продаж. Wonderway использует машинное обучение, чтобы предоставить правильное обучение нужному человеку в ...
Gnowbe
gnowbe.com
Создавайте интерактивные групповые процессы микрообучения за считанные минуты! Отмеченный наградами авторский инструмент Gnowbe позволяет создателям разрабатывать, облегчать и анализировать совместный учебный опыт, что идеально подходит для обучения и адаптации. Ключевые функции включают в себя: - М...
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub переопределяет процессы продаж, маркетинга и обслуживания, позволяя командам работать вместе умнее и быстрее для достижения оптимальных результатов. Благодаря сложным функциям на базе искусственного интеллекта и автоматизации, которые поддерживают каждый этап процесса покупки, ...
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
Платформа поддержки продаж GTM Buddy помогает торговым представителям строить отношения с клиентами и увеличивать доходы с помощью актуального, заслуживающего доверия и привлекательного контента.
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr — это комплексная платформа, которая позволяет вашим отделам продаж быть в курсе последних знаний о продуктах, гарантирует единообразный обмен сообщениями во время взаимодействия с клиентами и одновременно увеличивает продажи. SmartWinnr полностью интегрирован с Salesforce.com. Мы использ...
SecondNature
secondnature.ai
Инновационное программное обеспечение для обучения продажам с использованием искусственного интеллекта, которое влияет на прибыль. Не ваше традиционное решение для обучения продажам. Дайте нам 3 минуты и попробуйте наш бесплатный симулятор обучения искусственному интеллекту, который поможет вам ус...
Flockjay
flockjay.com
Flockjay — это платформа для обмена знаниями для роста и развития команд продаж. Наша цель — помочь руководителям продаж собрать и поделиться лучшими практиками лучших представителей, чтобы вся команда могла выполнять свою работу максимально эффективно.
Mindmatrix
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Mindmatrix предлагает программное обеспечение PRM, программное обеспечение для управления продажами, программное обеспечение для автоматизации маркетинга и управления каналами — на одной платформе.