Flowplay

Flowplay

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Веб-сайт: videsigns.uk

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Flowplay — это легкая библиотека медиаплеера, созданная специально для Webflow, популярного конструктора веб-сайтов без кода. Он позволяет пользователям создавать полностью настраиваемые видеоплееры HTML, Vimeo и YouTube без необходимости программирования.

Веб-сайт: videsigns.uk

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