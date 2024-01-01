Flowmonk — это набор инструментов Webflow без кода, который помогает создавать более качественные сайты Webflow. Ориентируясь на Webflow в первую очередь, мы создаем инструменты для дизайнеров и разработчиков Webflow, позволяющие создавать более умные и по-настоящему динамичные сайты Webflow. Испытайте синхронизацию в реальном времени между Webflow и Airtable с помощью Flowmonk. Постоянно обновляйте свою базу Airtable при публикации в Webflow и наблюдайте за мгновенными обновлениями на своем сайте Webflow, когда вы добавляете новые записи в Airtable. Благодаря нашей функции автоматической настройки Airtable вы можете быстро настроить и начать использовать Flowmonk за считанные минуты. Наш автоматический конфигуратор Airtable упрощает процесс настройки, автоматически создавая базу Airtable в соответствии со структурой вашей CMS Webflow. У вас уже есть существующая база Airtable? Без проблем! Интеллектуальное сопоставление упрощает процесс настройки за счет автоматического сопоставления и сопоставления полей с одинаковыми именами.

Веб-сайт: flowmonk.com

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