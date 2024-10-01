Альтернативы - Flowlu

Notion

Notion

notion.so

Notion — это приложение, предоставляющее такие компоненты, как базы данных, канбан-доски, вики, календари и напоминания. Пользователи могут подключать эти компоненты для создания собственных систем управления знаниями, ведения заметок, управления данными, управления проектами и т. д. Эти компоненты ...

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

acrobat.adobe.com

В Adobe мы считаем, что документы — это больше, чем просто набор информации и доказательств. Они имеют основополагающее значение для объединения людей и идей, продвижения бизнеса вперед.  Adobe Acrobat позволяет вам оставаться на связи со своей командой и одновременно продвигать свой бизнес — незави...

Overleaf

Overleaf

overleaf.com

Overleaf — это облачный редактор LaTeX для совместной работы, используемый для написания, редактирования и публикации научных документов. Он сотрудничает с широким кругом научных издателей, предоставляя шаблоны LaTeX для официальных журналов и прямые ссылки для подачи заявок. Первоначально Overleaf...

Evernote

Evernote

evernote.com

Evernote — это приложение, предназначенное для ведения заметок, их организации, управления задачами и архивирования. Он разработан корпорацией Evernote со штаб-квартирой в Редвуд-Сити, Калифорния. Приложение позволяет пользователям создавать заметки, которые могут представлять собой текст, рисунки, ...

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp — это универсальная платформа для повышения производительности. Это центр, где команды собираются вместе для планирования, организации и совместной работы с использованием задач, документов, чата, целей, досок и многого другого. ClickUp, легко настраиваемый всего за несколько щелчков мышью, ...

Confluence

Confluence

atlassian.com

Confluence — это популярная корпоративная веб-вики (программное обеспечение для совместной работы), разработанная австралийской компанией-разработчиком программного обеспечения Atlassian. Atlassian написал Confluence на языке программирования Java и впервые опубликовал его в 2004 году. Confluence St...

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!

Coda

Coda

coda.io

Coda — облачный редактор документов, основанный Шиширом Мехротрой и Алексом ДеНей. Офисы расположены в Бельвью, Сан-Франциско и Маунтин-Вью. Первая версия программного обеспечения 1.0 была выпущена в мае 2019 года. Ранее более четырех лет она находилась в закрытой бета-версии. Coda предоставляет фун...

monday.com

monday.com

monday.com

monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оце...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли...

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Pipedrive — это ориентированный на продажи инструмент CRM (управление взаимоотношениями с клиентами), который любят использовать команды любого размера. Имея более 100 000 платежеспособных клиентов в 179 странах, команды продаж привлекают простой, но мощный дизайн нашей CRM, в котором приоритет отда...

DocuSign

DocuSign

docusign.com

Docusign eSignature — это способ №1 в мире для предприятий и частных лиц безопасно отправлять и подписывать соглашения практически из любого места, в любое время и практически с любого устройства. Приложение Docusign просто в использовании, включает неограниченное количество бесплатных подписей для ...

GitBook

GitBook

gitbook.com

Документация по продукту понравится вашим пользователям. В GitBook есть все необходимое для создания красивых документов для ваших пользователей — поэтому вам не придется создавать собственные инструменты редактирования, CMS, веб-сайт и многое другое. Вы можете просто сосредоточиться на написании о...

KoboToolbox

KoboToolbox

kobotoolbox.org

Кобо — международная некоммерческая организация. Они размещают и поддерживают KoboToolbox, инновационную и доступную платформу с открытым исходным кодом для сбора данных опросов, используемую организациями в гуманитарных инициативах, инициативах по развитию, здравоохранению и других социальных иници...

YouTrack

YouTrack

jetbrains.com

Инструмент управления проектами, который можно адаптировать к вашим процессам и помочь вам создавать отличные продукты. Отслеживайте проекты и задачи, используйте гибкие доски, планируйте спринты и релизы, храните базу знаний, работайте с отчетами и информационными панелями, создавайте рабочие проце...

FuseBase

FuseBase

nimbusweb.me

FuseBase (ранее Nimbus) — это универсальный инструмент для совместной работы с клиентами на базе искусственного интеллекта, призванный помочь профессиональным службам оптимизировать рабочий процесс и обеспечить превосходное качество обслуживания клиентов с помощью клиентских порталов. Эта платформа ...

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Битрикс24 — это программное обеспечение, которое помогает компаниям и предпринимателям повысить свою эффективность внутри и снаружи. Наша платформа предлагает CRM, Контакт-центр, конструктор сайтов, интернет-магазин, маркетинговые кампании и другие инструменты продаж. Кроме того, есть безопасный инт...

Zoho Forms

Zoho Forms

zoho.com

Zoho Forms — мощный онлайн-конструктор форм для бизнеса. Создавайте формы и делитесь ими в Интернете, а также легко сотрудничайте со своей командой.

pdfFiller

pdfFiller

pdffiller.com

Редактируйте PDF-файлы, создавайте формы, собирайте данные, сотрудничайте, подписывайте и отправляйте по факсу документы и многое другое. И вы можете делать все это где угодно и на любом устройстве за небольшую плату.

Craft

Craft

craft.do

Craft — это рабочее пространство для совместной работы, где вся ваша команда может собраться вместе, чтобы делать заметки, создавать документы, управлять работой и вместе генерировать идеи. Ежедневные заметки Craft предлагают смену парадигмы командного сотрудничества. Ускорьте прогресс вашей коман...

Adobe Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign

adobe.com

Подпишите документы и формы. Легко. Надежно. Где угодно. Одно место для всей вашей работы с PDF-файлами и электронной подписью. У Акробата это есть. Преобразуйте и ускорьте свои рабочие процессы с помощью Acrobat Sign — предпочтительного решения Microsoft для электронной подписи и единственного ин...

Lark

Lark

larksuite.com

Lark — это универсальная платформа для совместной работы для команд, стремящихся оптимизировать рабочие процессы и быстрее достигать бизнес-результатов. Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу на настольных и мобильных устройствах Lark гарантирует, что команды могут эффективно работать где у...

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

pdf.wondershare.com

PDFelement — это ведущая альтернатива Adobe® Acrobat®, предлагающая функции PDF корпоративного уровня и бессрочное лицензирование за небольшую цену. Он доступен на настольных, мобильных и веб-платформах. PDFelement, продаваемый на 11 различных языках по всему миру, предлагает пользователям всех типо...

PandaDoc

PandaDoc

pandadoc.com

PandaDoc — американская компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая программное обеспечение SaaS. Платформа предоставляет программное обеспечение для процессов продаж. PandaDoc базируется в Сан-Франциско, Калифорния, с главными офисами в Минске, Беларусь, и Санкт-Петербурге, Флори...

CallRail

CallRail

callrail.com

CallRail позволяет предприятиям любого размера легко превратить больше потенциальных клиентов в более эффективных клиентов. Наши решения для маркетинговой аналитики и бизнес-коммуникаций, обслуживающие более 200 000 предприятий и интегрируемые с ведущим программным обеспечением для маркетинга и прод...

Guru

Guru

getguru.com

Корпоративный AI-поиск, интрасеть и Wiki на одной платформе. Guru живет в инструментах, которые вы уже используете, поэтому нет необходимости переключать контекст. Найдите информацию в любом приложении, обратитесь за помощью к эксперту, если вы не можете ее найти, и позвольте Guru заранее выявлять п...

JotForm

JotForm

jotform.com

Конструктор форм Jotform, которому доверяют более 20 миллионов пользователей, представляет собой простой способ создавать и публиковать онлайн-формы с любого устройства. Компания предлагает более 10 000 готовых шаблонов форм, более 100 интеграций со сторонними приложениями и расширенные функции диза...

xTiles

xTiles

xtiles.app

Думайте, пишите, систематизируйте свои мысли на основе карточек и вкладок. Приложение для создания веб-заметок, позволяющее структурировать и обогащать все ваши мысли в одном месте.

IT Glue

IT Glue

itglue.com

IT Glue — это отмеченное наградами программное обеспечение для документирования ИТ, разработанное, чтобы помочь вам максимизировать эффективность, прозрачность и согласованность работы вашей команды. Изучите IT Glue, и вы найдете все необходимое для оптимизации создания и ведения ИТ-документации.

DocHub

DocHub

dochub.com

DocHub позволяет любому упростить редактирование, подписание, распространение документов, а также заполнение форм. DocHub также предлагает очень популярную интеграцию с Google Workspace, которая позволяет пользователям импортировать, экспортировать, изменять и подписывать документы непосредственно и...

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