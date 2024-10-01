Альтернативы - Flowlu
Notion
notion.so
Notion — это приложение, предоставляющее такие компоненты, как базы данных, канбан-доски, вики, календари и напоминания. Пользователи могут подключать эти компоненты для создания собственных систем управления знаниями, ведения заметок, управления данными, управления проектами и т. д. Эти компоненты ...
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
В Adobe мы считаем, что документы — это больше, чем просто набор информации и доказательств. Они имеют основополагающее значение для объединения людей и идей, продвижения бизнеса вперед. Adobe Acrobat позволяет вам оставаться на связи со своей командой и одновременно продвигать свой бизнес — незави...
Overleaf
overleaf.com
Overleaf — это облачный редактор LaTeX для совместной работы, используемый для написания, редактирования и публикации научных документов. Он сотрудничает с широким кругом научных издателей, предоставляя шаблоны LaTeX для официальных журналов и прямые ссылки для подачи заявок. Первоначально Overleaf...
Evernote
evernote.com
Evernote — это приложение, предназначенное для ведения заметок, их организации, управления задачами и архивирования. Он разработан корпорацией Evernote со штаб-квартирой в Редвуд-Сити, Калифорния. Приложение позволяет пользователям создавать заметки, которые могут представлять собой текст, рисунки, ...
ClickUp
clickup.com
ClickUp — это универсальная платформа для повышения производительности. Это центр, где команды собираются вместе для планирования, организации и совместной работы с использованием задач, документов, чата, целей, досок и многого другого. ClickUp, легко настраиваемый всего за несколько щелчков мышью, ...
Confluence
atlassian.com
Confluence — это популярная корпоративная веб-вики (программное обеспечение для совместной работы), разработанная австралийской компанией-разработчиком программного обеспечения Atlassian. Atlassian написал Confluence на языке программирования Java и впервые опубликовал его в 2004 году. Confluence St...
Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Coda
coda.io
Coda — облачный редактор документов, основанный Шиширом Мехротрой и Алексом ДеНей. Офисы расположены в Бельвью, Сан-Франциско и Маунтин-Вью. Первая версия программного обеспечения 1.0 была выпущена в мае 2019 года. Ранее более четырех лет она находилась в закрытой бета-версии. Coda предоставляет фун...
monday.com
monday.com
monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оце...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли...
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — это ориентированный на продажи инструмент CRM (управление взаимоотношениями с клиентами), который любят использовать команды любого размера. Имея более 100 000 платежеспособных клиентов в 179 странах, команды продаж привлекают простой, но мощный дизайн нашей CRM, в котором приоритет отда...
DocuSign
docusign.com
Docusign eSignature — это способ №1 в мире для предприятий и частных лиц безопасно отправлять и подписывать соглашения практически из любого места, в любое время и практически с любого устройства. Приложение Docusign просто в использовании, включает неограниченное количество бесплатных подписей для ...
GitBook
gitbook.com
Документация по продукту понравится вашим пользователям. В GitBook есть все необходимое для создания красивых документов для ваших пользователей — поэтому вам не придется создавать собственные инструменты редактирования, CMS, веб-сайт и многое другое. Вы можете просто сосредоточиться на написании о...
KoboToolbox
kobotoolbox.org
Кобо — международная некоммерческая организация. Они размещают и поддерживают KoboToolbox, инновационную и доступную платформу с открытым исходным кодом для сбора данных опросов, используемую организациями в гуманитарных инициативах, инициативах по развитию, здравоохранению и других социальных иници...
YouTrack
jetbrains.com
Инструмент управления проектами, который можно адаптировать к вашим процессам и помочь вам создавать отличные продукты. Отслеживайте проекты и задачи, используйте гибкие доски, планируйте спринты и релизы, храните базу знаний, работайте с отчетами и информационными панелями, создавайте рабочие проце...
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase (ранее Nimbus) — это универсальный инструмент для совместной работы с клиентами на базе искусственного интеллекта, призванный помочь профессиональным службам оптимизировать рабочий процесс и обеспечить превосходное качество обслуживания клиентов с помощью клиентских порталов. Эта платформа ...
Bitrix24
bitrix24.com
Битрикс24 — это программное обеспечение, которое помогает компаниям и предпринимателям повысить свою эффективность внутри и снаружи. Наша платформа предлагает CRM, Контакт-центр, конструктор сайтов, интернет-магазин, маркетинговые кампании и другие инструменты продаж. Кроме того, есть безопасный инт...
Zoho Forms
zoho.com
Zoho Forms — мощный онлайн-конструктор форм для бизнеса. Создавайте формы и делитесь ими в Интернете, а также легко сотрудничайте со своей командой.
pdfFiller
pdffiller.com
Редактируйте PDF-файлы, создавайте формы, собирайте данные, сотрудничайте, подписывайте и отправляйте по факсу документы и многое другое. И вы можете делать все это где угодно и на любом устройстве за небольшую плату.
Craft
craft.do
Craft — это рабочее пространство для совместной работы, где вся ваша команда может собраться вместе, чтобы делать заметки, создавать документы, управлять работой и вместе генерировать идеи. Ежедневные заметки Craft предлагают смену парадигмы командного сотрудничества. Ускорьте прогресс вашей коман...
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Подпишите документы и формы. Легко. Надежно. Где угодно. Одно место для всей вашей работы с PDF-файлами и электронной подписью. У Акробата это есть. Преобразуйте и ускорьте свои рабочие процессы с помощью Acrobat Sign — предпочтительного решения Microsoft для электронной подписи и единственного ин...
Lark
larksuite.com
Lark — это универсальная платформа для совместной работы для команд, стремящихся оптимизировать рабочие процессы и быстрее достигать бизнес-результатов. Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу на настольных и мобильных устройствах Lark гарантирует, что команды могут эффективно работать где у...
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
PDFelement — это ведущая альтернатива Adobe® Acrobat®, предлагающая функции PDF корпоративного уровня и бессрочное лицензирование за небольшую цену. Он доступен на настольных, мобильных и веб-платформах. PDFelement, продаваемый на 11 различных языках по всему миру, предлагает пользователям всех типо...
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc — американская компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая программное обеспечение SaaS. Платформа предоставляет программное обеспечение для процессов продаж. PandaDoc базируется в Сан-Франциско, Калифорния, с главными офисами в Минске, Беларусь, и Санкт-Петербурге, Флори...
CallRail
callrail.com
CallRail позволяет предприятиям любого размера легко превратить больше потенциальных клиентов в более эффективных клиентов. Наши решения для маркетинговой аналитики и бизнес-коммуникаций, обслуживающие более 200 000 предприятий и интегрируемые с ведущим программным обеспечением для маркетинга и прод...
Guru
getguru.com
Корпоративный AI-поиск, интрасеть и Wiki на одной платформе. Guru живет в инструментах, которые вы уже используете, поэтому нет необходимости переключать контекст. Найдите информацию в любом приложении, обратитесь за помощью к эксперту, если вы не можете ее найти, и позвольте Guru заранее выявлять п...
JotForm
jotform.com
Конструктор форм Jotform, которому доверяют более 20 миллионов пользователей, представляет собой простой способ создавать и публиковать онлайн-формы с любого устройства. Компания предлагает более 10 000 готовых шаблонов форм, более 100 интеграций со сторонними приложениями и расширенные функции диза...
xTiles
xtiles.app
Думайте, пишите, систематизируйте свои мысли на основе карточек и вкладок. Приложение для создания веб-заметок, позволяющее структурировать и обогащать все ваши мысли в одном месте.
IT Glue
itglue.com
IT Glue — это отмеченное наградами программное обеспечение для документирования ИТ, разработанное, чтобы помочь вам максимизировать эффективность, прозрачность и согласованность работы вашей команды. Изучите IT Glue, и вы найдете все необходимое для оптимизации создания и ведения ИТ-документации.
DocHub
dochub.com
DocHub позволяет любому упростить редактирование, подписание, распространение документов, а также заполнение форм. DocHub также предлагает очень популярную интеграцию с Google Workspace, которая позволяет пользователям импортировать, экспортировать, изменять и подписывать документы непосредственно и...