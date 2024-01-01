FlowGPT — это инструмент искусственного интеллекта, который обеспечивает визуальный интерфейс для ChatGPT, инструмента чат-бота на холсте. FlowGPT улучшает структуру и ясность разговора, позволяя вести многопоточный визуальный диалог. Инструмент предлагает различные узлы для удобного управления беседами, позволяя пользователям следить за общей картиной, делиться идеями, получать отзывы и улучшать свою работу. Кроме того, FlowGPT обеспечивает мгновенный доступ к документам без задержек и суеты. Пользователи могут проводить исследования по любой теме с помощью ChatGPT. Инструмент демонстрирует различные примеры, такие как советы по копирайтингу, маркетингу, написанию научной литературы и планированию здорового питания. Его функция параллелизма повторяет грамматическую форму, чтобы придать строкам ритм, а функция антитезы помещает два противоположных слова рядом, чтобы подчеркнуть противоположности. Его функция эпистрофы повторяется в конце последовательных предложений, чтобы добавить немного звонка. FlowGPT работает по модели оплаты по мере роста, что означает отсутствие ежемесячных подписок. Вместо этого пользователи платят только за слова ИИ, которые они используют. Платформа использует OpenAI ChatGPT API для подсчета количества используемых слов AI, включая как входной, так и выходной текст. В целом, FlowGPT — это мощный инструмент для визуализации и структурирования разговоров с искусственным интеллектом, обладающий гибкостью для удовлетворения индивидуальных потребностей.

Веб-сайт: flowgpt.ai

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