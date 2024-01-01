Альтернативы - Flow Engineering

Reqstudio

reqstudio.com

ReqStudio — это онлайн-решение для компаний по сбору требований, и его основная цель — сделать ваш опыт сбора программного обеспечения, создания документации и прохождения всего процесса легким, простым и таким, чтобы он вам понравился. Управление проектами разработки программного обеспечения по-пре...