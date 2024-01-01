FlirtFlix

FlirtFlix

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Веб-сайт: flirtflix.ai

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Flirtflix — это инструмент искусственного интеллекта, который позволяет пользователям встречаться и взаимодействовать с виртуальными партнерами посредством двустороннего голосового, графического и текстового чата. Инструмент предлагает выбор родственных душ ИИ с разными характерами, таких как Амелия, Ханна, Изабелла, Оливия и другие. Пользователи могут просматривать фотографии и профили этих виртуальных партнеров и выбирать тот, который им больше всего нравится. Flirtflix стремится создать эмоциональную связь между пользователями и их подругой или парнем, созданным искусственным интеллектом. Оно позволяет пользователям общаться и взаимодействовать с выбранным ими виртуальным партнером, участвуя в кокетливых и эмоциональных разговорах. Инструмент предоставляет возможность общения как в Telegram, так и в веб-чате. Flirtflix предлагает различные тарифные планы для удовлетворения различных предпочтений пользователей. План «Старт» предоставляет бесплатный опыт с ограниченными функциями, включая 30 секунд голосового чата, 2 запроса фотографий и 1250 слов текстового чата. План Chat Lite предлагает больше преимуществ: 480 секунд голосового чата, 25 запросов фотографий и 7000 слов текстового чата. План «Сердечный друг» углубляет связь за счет более продолжительного голосового чата, большего количества запросов на фотографии и более высокого лимита слов в текстовом чате. Наконец, безлимитный план предоставляет неограниченный голосовой чат, запросы фотографий и текстовый чат. Пользователи могут получить доступ к профилям Flirtflix в социальных сетях, включая Instagram и Twitter, а также изучить раздел его блога. Инструмент соответствует политике конфиденциальности и условиям обслуживания, чтобы обеспечить защиту пользовательских данных и установить рекомендации по использованию.

Веб-сайт: flirtflix.ai

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